Parma-Ternana 2-3 LE PAGELLE | Vazquez, ci dispiace!

PARMA - Ecco le pagelle di Parma-Ternana 2-3.

Colombi 5,5 - Sul secondo gol della Ternana non è rapido a capire le intenzioni dell’avversario. Sembra anche ci sia qualche problema di comunicazione con i compagni, oltre a non essere al meglio dal punto di vista fisico. Tanto che Turk si scalda a lungo. Decisivo nel secondo tempo, soprattutto all’inizio. Spettacolare quando in tuffo sventa su Partipilo.

Delprato 5 - Stavolta trema anche lui. Pettinari gli salta in testa, alle volte viene preso in mezzo. Poco aiutato, va detto, ma non è giornata neanche per lui.

Danilo 5 - Sul primo gol, quello di Donnarumma, si fa scavalcare dal pallone di Pettinari. Da li in poi perde sicurezza, guida una difesa che balla quasi sempre quando la Ternana attacca.

Cobbaut 5 - Quante difficoltà: prima di deviare in rete il pallone del 2-1 (casuale) ha ballato parecchio. E anche dopo. Mai sicuro, spaventato, Partepilo fa un po’ quel che vuole. Bogdan gli salta in testa, suo l’assist per Pettinari. Vive un incubo.

94’ Bonny sv.

Rispoli 4,5 - Svagato, assente. Bisognerebbe capire il perché di una simile regressione. Un disastro simile non si vedeva da tempo.

67’ Correia 5,5 - Entra con voglia, cerca di fare quello che deve. Corre e va spesso all’uno contro uno. Ma senza mai essere preciso nell’assistenza.

Bernabé 6 - Un po’ leggero, ma prova più degli altri a fare qualcosa di buono. E ci riesce. Fino a quando resta in campo. Alla lunga paga le tre partite in una settimana, dopo una lunga attività. Assieme a Vazquez, è l’eredità più bella lasciata da Maresca.

59’ Sohm 5,5 - Ha pure una palla giusta che fa gridare al gol. Va sempre di fisico, ma gli avversari non ci cascano.

Juric 5 - Poco filtro, poca assistenza alla fase d’attacco. In mezzo perde duelli e non si sente quasi mai.

59’ Brunetta 5,5 - Troppo morbido, qualche palla giusta ma si limita a un compitino che non serve.

Man 6 - Relegato in fascia, la fa tutta e la fa bene. Sfiora il gol del 3-3, sarebbe stato un altro capolavoro. Sembra ritrovato, almeno per lo spirito e l’impegno che mette.

Vazquez 7,5 - Un uomo solo al comando: il gol è un capolavoro assoluto, dentro c’è classe, carisma, c’è tutto. Nella partita di Vazquez ci sono invece tutti i problemi del Parma. Che senza lui non avrebbe tanto di più da raccontare. Corre, picchia, assiste, scuce, cuce e sfiora il pareggio. Imprescindibile.

Simy 5 - L’ambiente Parma ha depresso pure lui. Sbatte spesso contro gli avversari, non ci arriva mai. Così è poco utile.

Benedyczak 5,5 - Prova un paio di sgasate, soprattutto a inizio partita. Poi si spegne strada facendo senza incidere. E lascia spazio a Inglese.

59’ Inglese 5,5 - Qualche occasione la crea. Un suo destro fa gridare al pari, ma è un’illusione. Come questa squadra che non riesce a sterzare.

Iachini 5 - Inizio da incubo, in entrambi i tempi la sua squadra bivacca e concede campo (e gol) agli avversari. Non sa veramente più a che santo votarsi, né a dare una spallata decisa a una stagione nata male. Il Parma resta un gruppo di calciatori, la sua mano, dopo 11 partite, non si vede ancora.