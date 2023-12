Parma, tris che vale il titolo d'inverno: doma la Ternana ed è sempre più lanciato verso la Serie A

Il Parma è campione d’inverno. Il 3-1 rifilato alla Ternana (in gol Man, Cyprien e Bernabé) in rimonta, porta gli uomini di Pecchia a festeggiare con un turno d’anticipo il traguardo. Sotto l’albero, i crociati trovano anche il regalo gentilmente recapitato dal Lecco che ferma il Venezia sul 2-2 e tiene lontani i lagunari quattro punti dai crociati in classifica, sempre più soli. È un dolce Natale per Pecchia che scarta tre punti dopo una prova di dominio assoluto che aveva visto i suoi andare sotto (al 7’ gol di Raimondo) e rimontare da squadra padrona del campo e del campionato, che ha sempre più il destino nelle proprie mani. Decima vittoria interna in questo campionato, sedicesima in un 2023 splendido con 71 punti conquistati. Nessuna squadra ha fatto meglio in Serie B. Numeri da grande che avvicinano il Club di Krause a grandi passi verso la Serie A.

Torna Benek dal 1’ dopo l’esclusione di Cosenza e si sistema tra i trequartisti che sono alle spalle di Charpentier. È questa la sorpresa che Fabio Pecchia regala al Tardini per l’ultima gara dell’anno. Una partita che comincia in apnea dopo un avvio così così dei crociati, sorpresi al 7’ e già sotto dopo la giocata di Raimondo che spunta tra Circati e Di Chiara e insacca alle spalle di Chichizola l’assist di Corrado. Parma sorpreso ma non più di tanto. La tecnica degli uomini di Pecchia, superiore in tutti i reparti, serve a sparigliare le carte in tavola. La giocata tra Man e Bernabé è d’alta scuola. Il colpo di tacco dello spagnolo nel dai e vai, indirizza il pari crociato siglato da Dennis. Nono gol in stagione tra campionato e Coppa Italia, il rumeno ha già superato il suo record di gol in campionato. Sette, miglior risultato di sempre da quando è a Parma. Score che potrebbe migliorare quando, alla mezz’ora, prova a trasformarsi in Gervinho emulando - nell’altra porta rispetto a dove ha segnato l’ivoriano - l’ex Roma contro il Cagliari. Solo che il tentativo di Dennis si spegne sul fondo al termine di un’azione strepitosa. Semina il panico saltando tre avversari e presentandosi solo davanti a Iannarilli. Il suo colpo sotto accarezza il palo. Stava per regalare il gol della domenica al Tardini, costretto a trattenere ancora il fiato quando Casasola sbuca alle spalle di Di Chiara e spedisce il destro lontanissimo dalla porta di Chichizola. Il Parma chiude il primo tempo padrone del campo, ma la Ternana non è certo arrivata al Tardini per la gita di Natale. Il predominio della squadra di Pecchia non si concretizza. 4 tiri in porta a 1, 56,1% di possesso palla che però non è servito a imbeccare la strada del sorpasso. Nella ripresa entrano Cyprien e Coulibaly per Sohm e Di Chiara.

E ci mette meno di dieci minuti, Wylan, a farsi notare. Al 52’ con un destro dalla distanza stende Iannarilli e lancia il Parma verso il titolo di campione d’inverno. 237 giorni dopo l’ultima esultanza, il francese riassapora la gloria e conferma la vocazione di Fabio Pecchia nel rivitalizzare giocatori lontanissimi dai piani del club. Per la festa grande al Tardini serve aspettare il 55’, quando Man ricambia il favore a Bernabé e gli recapita l’assist per il tris dopo una grande azione sviluppata dalla destra. Parma in totale controllo. La squadra di Pecchia adesso gestisce il doppio vantaggio e prova a distendersi in contropiede dove è spesso letale. Al 61’ Bonny si guadagna il calcio di rigore che poi il Var toglie, dimostrando come lasciare spazio ai velocisti crociati possa essere una scelta non proprio ripagata. Ma Breda, nel tentativo di andare a riaprila, deve per forza esporsi alle folate travolgenti dei crociati. Il resto della gara è accademia e serve per i fotografi che immortalano un intervento di puro istinto di Chichizola su colpo di testa di Marginean sventato il 3-2 a un soffio dalla linea.