Vigilia contro la Ternana, Pecchia: "La classifica è lì, serve uno sforzo importante"

Tre punti per riprendere la corsa e salutare i tifosi nell'ultima gara interna del 2023. Sarà la ventesima di un anno in cui il Parma ha costruito tanto. I ragazzi di Pecchia affronteranno la squadra contro cui hanno perso tre degli ultimi quattro confronti in Serie B. "Non ci sono partite semplici o con squadre che vengono a Parma per passare la giornata - spiega l'allenatore in conferenza stampa -. Ognuno ha i proprio obiettivi, il Cosenza così come la Ternana, che è una squadra che dà l'impressione di non morire mai, sono in un momento psicologico di euforia, riescono a recuperare risultati. Quello è il nostro avversario, ma il lavoro deve essere su noi stessi, a livello psicologico, fisico e tattico". Oltre all'assenza certa di Hainaut, squalificato, non ci sarà nemmeno Ansaldi: "Resterà a riposo. In questo momento dobbiamo fare uno sforzo ed essere superiore a tutto. Ci sono le feste, tutti vorrebbero essere con le famiglie ma la Serie B gioca, noi giochiamo e dobbiamo essere pronti sul campo. Concentrati e pensare solo alla partita. La classifica è lì, ma ora serve uno sforzo importante, prima con la Ternana e poi con il Brescia, da affrontare con compattezza".

Sabato arriverà al Tardini la squadra di Breda che, con lui in panchina, ha trovato il modo di svoltare. "C'è stato un cambio di marcia e i numeri sono in loro favore - spiega Pecchia -. Hanno giovani con qualità ed entusiasmo e c'è un mix con giocatori che sono lì da tempo. C'è un po' di tutto ed insieme al lavoro di Breda sono in un'ottima posizione di classifica. Non so se saranno più chiusi domani, ma contro il Palermo hanno cercato di andare alti sull'uomo e ci sono riusciti abbastanza bene facendo una partita di ritmo. Noi dovremo avere più ritmo e più qualità, rischiando anche qualche giocata di prima, forzando le nostre individualità e andando nell'uno contro uno".