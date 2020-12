Parma, tiro mancino: c'è un buco a sinistra

Il Parma è tornato ad allenarsi oggi a Collecchio con una seduta pomeridiana. Agli ordini di Mister Liverani, i crociati hanno svolto lavori di riscaldamento seguiti da lavori di forza e trasformazioni. La trasferta di Genova è valsa tre punti, e altrettanti acciacchi. Il più grave sembra quello di Alberto Grassi, sottoposto ad accertamenti diagnostici e visita specialistica con il Prof Castagna che ha consigliato una scelta terapeutica di tipo conservativo, impostando il programma riabilitativo per le prossime 3 settimane al termine delle quali è previsto un nuovo controllo. Scongiurata, per adesso, l'operazione.

E' andata meglio a Riccardo Gagliolo, sottoposto, in seguito a problematiche muscolari incorse durante la gara di lunedì sera contro il Genoa, ad accertamenti diagnostici che hanno evidenziato una lesione di I grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso e salterà la partita con il Benevento. Così come

Vincent Laurini che come Gagliolo, si è procurato una lesione di I grado del soleo destro. Il calciatore ha già iniziato le terapie del caso.

Senza Pezzella, Liverani avrà un buco a sinistra. Bisognerà adattare qualche giocatore, oppure dare fiducia a Giacomo Ricci, rientrato in lista e partito per la trasferta di Genova, dove è rimasto in panchina.