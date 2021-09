Parma, Tutino resta a casa: non convocato per la partita contro il Pordenone

Non ci sarà Gennaro Tutino per la sfida contro il Pordenone. L’attaccante non è stato convocato per un problema muscolare. Roba di poco conto, ma Enzo Maresca ha deciso di non rischiarlo per la trasferta in Friuli.

Al termine dell’allenamento di oggi, Mister Enzo Maresca ha convocato per la gara contro il Pordenone, in programma domani alle 20,30 allo stadio “Guido Teghil” e valida per la terza giornata del campionato di Serie BKT 2021/22 i seguenti 22 calciatori:

Portieri: Buffon, Colombi, Turk.

Difensori: Busi, Cobbaut, Coulibaly, Danilo, Delprato, Dierckx, Valenti, Zagaritis.

Centrocampisti: Juric, Schiattarella, Sohm, Vazquez.

Attaccanti: Benedyczak, Brunetta, Correia, D. Iacoponi, Inglese, Man, Mihaila.