I sogni di Balogh tra Parma e Ungheria. Ma Rossi 'avverte': "Serve che giochi di più"

In mezzo all'argenteria che il Parma ha messo in mostra in questa metà di campionato c'è anche Botond Balogh. Il difensore ungherese, nato a Sopron 21 anni fa, è in Emilia Romagna da tempo e rispecchia tutti i canoni che Kyle Krause vorrebbe da un suo calciatore: giovane, futuribile, prodotto del vivaio, all'altezza del presente. Ha chiuso il 2023 con 19 presenze tra campionati e Coppa Italia, trovando una maggiore continuità soprattutto in questo torneo: 8 presenze, tutte da titolare. Nell'ultima partita con il Brescia è stato tra i migliori: 23 passaggi positivi, 3 contrasti vinti, 2 palloni intercettati. Nessun subentro, nessuna sostituzione, quando è sceso in campo ha sempre giocato la sua partita per intero. Un'ottima notizia per il Parma che valorizza uno dei suoi prodotti nei quali crede fortemente. Ed è contento anche Marco Rossi, Commissario Tecnico dell'Ungheria che guarda con interesse a Parma, per ovvi motivi. A giugno va a giocarsi l'Europeo in un girone complicato. Nel Gruppo A ci sono, oltre alla Germania, Paese ospitante, la mina vagante Svizzera e il blocco della Scozia. C'è bisogno di gente pronta. E Botond potrebbe far parte della spedizione, per grande gioia del Parma che certificherebbe, ulteriormente, il lavoro straordinario fatto in questi mesi da Pecchia e dal suo staff tecnico. Dall'esordio in Serie A, al duro pane della Serie B, sono passati anni. Durante i quali Balogh è cresciuto, inevitabilmente. Luca Piazzi, ex responsabile del Settore Giovanile del Parma, ne ha seguito i primi passi: l’ha notato nel torneo internazionale di Pinatar, in Spagna. Spiccava per la sua fisicità e la personalità, quella che poi avrebbe mostrato a Dublino, durante l’Europeo Under 17, anno 2019. Cresceva nel mito di Sergio Ramos, suo idolo da quando gli hanno fatto intendere che la sua carriera sarebbe continuata in difesa, dopo che era cominciata più avanti. Segnava tanto, contro i pari età era più prestante degli altri, fisicamente, e spiccava. Il padre, un modesto calciatore ungherese di terza divisione, ci ha sempre sperato. La madre, che lavora in un salone di bellezza, adesso fa la parrucchiera. Per lei è sempre venuta prima la scuola. Rispettosa, riservata come Botond. Una bella famiglia, che ha sorretto il figlio, alimentando la fiammella e convincendolo a credere nei suoi sogni. Che oggi si chiamano Serie A con il Parma ed Europeo con l'Ungheria. A patto che giochi di più. "Se non gioca con continuità non posso chiamarlo, lui sa come ragioniamo", ha detto il CT in un'intervista esclusiva a ParmaToday.it.

Rossi, quante possibilità ha Balogh di far parte della spedizione ungherese all'Europeo?

"Diverse. Il Parma sta facendo molto bene, ovviamente tutta la squadra sta rispettando le attese, in termini di rendimento. Ce lo aspettavamo e tutti auspicavano che questo succedesse. Noi siamo contenti per il Parma, chiaramente. Ma, dal nostro punto di vista, sembra strano come molto spesso Pecchia compia delle rotazioni importanti in difesa. I risultati gli danno ragione, attenzione. Ma sembra che l'allenatore tenga molto in considerazione la condizione del singolo calciatore e la valuti fondamentale di gara in gara. Balogh ha giocato sempre bene quando è stato chiamato in causa. È giovane, dà ampie garanzie per il futuro, ma bisogna anche pensare quanto sia importante il presente per un ragazzo come lui. E il presente dice che non ha giocato sempre. Per noi sarebbe fondamentale che avesse continuità di impiego. Ha giocato qualche partita, ok, ma serve averne un buon numero per essere incluso nella rosa dei convocati dell'Ungheria per l’Europeo. Se gioca una gara ogni quattro o cinque partite, non va bene. Dovrebbe giocarne almeno una ogni tre, dal nostro punto di vista. Nell’ultimo periodo, tra novembre e dicembre, ha giocato con una discreta continuità e questo è positivo. Ma serve di più".

Sta dicendo che sarebbe meglio per lui se andasse a giocare altrove?

"Non intendo forzare nessuno, né condizionare le decisioni di nessuno. Non voglio che Botond faccia qualcosa che non vorrebbe. Ma di sicuro la mia è una considerazione logica, da quello che è il nostro punto di vista inteso come staff tecnico. Se Balogh giocherà con continuità sarà incluso nella lista dei convocati, altrimenti no. Queste sono cose che i miei calciatori sanno. Il suo debutto in Nazionale maggiore ha rappresentato un modo per dargli fiducia, motivarlo il più possibile. È successo nel 2021, in occasione della gara con Andorra. Da allora il ragazzo è stato sempre in orbita Nazionale e prima squadra. Oggi ha 21 anni, è un calciatore sul quale puntiamo, ma secondo me deve accelerare la crescita e andare a giocare. Credo che abbia guardato abbastanza partite dalla panchina, ha imparato dai suoi compagni. A volte guardare è molto utile, ma servono continuità di prestazioni e stabilità".

Ha parlato con Fabio Pecchia o con qualche dirigente del Parma?

"Io non ho parlato mai con nessuno, non voglio in alcun modo dare la sensazione di voler forzare qualcosa. Prendo atto delle situazioni, parlo con i ragazzi e sono loro che, se lo ritengono opportuno, parlano con l’allenatore, con il Club. Ci sono dei giocatori che non hanno ascoltato i miei consigli e poi hanno pagato le conseguenze. Io sono chiaro con tutti: con i miei calciatori in primis, con i tifosi, con la stampa. Tutti conoscono il modo in cui facciamo le convocazioni. Balogh è cresciuto molto, spesso è stato con noi. Prima dell'Europeo potremo stare insieme per tre settimane, questo è un grande vantaggio, ma va da sé che il ritmo partita te lo dà l’impiego nei club".

Cosa pensa Balogh di questa situazione?

"Io non ho parlato molto a lungo con lui. Devo dire che da noi ha sempre fatto bene. La partita che ha giocato con il Montenegro mi ha soddisfatto, per esempio. Giocando come braccetto di destra a tre mi dà garanzie. È un ragazzo di talento, sa come la penso. Gli ho detto semplicemente di chiarire la situazione con il Parma per avere una maggiore continuità di impiego. È chiaro che deve giocare per trovare ritmo, per imparare. Se gioca una partita ogni 4 o 5 come spesso è successo nel Parma diventa complicato per me e il mio staff puntare su di lui. Spesso, se ci fate caso, lo abbiamo mandato con l'Under21. Proprio perché non ha avuto tanto spazio nel Club".

Che ambizioni ha la sua Ungheria?

"Abbiamo raggiunto l’obiettivo principale: quello di essere all'Europeo. Siamo arrivati primi nel girone davanti alla Serbia, c'è grande soddisfazione. Ma questo fa parte già del passato. Abbiamo un girone complicato: la Germania padrona di casa, la Svizzera che conosciamo tutti, la Scozia. Sono squadre temibili. Noi vogliamo rendere orgogliosi i nostri tifosi dando loro il massimo sul campo. Nel rispetto di questa grande nazionale che è l'Ungheria".

Ha nostalgia dell'Italia?

"No, le dico che per adesso non ci sono stati i presupposti per tornare in Italia. Non ho mai avuto nessun tipo di approccio. Però tre settimane fa ho rifiutato l’incontro con una squadra di Premier League: è la seconda volta che mi succede. Penso che i contratti vadano rispettati. Lasciare la Nazionle in un percorso di qualificazione a un torneo continentale o qualche mese prima che cominci una grande competizione come l'Europeo non è corretto, secondo me. Ho declinato anche la Bundesliga. Dall’Italia nessuno mi ha cercato, se non qualche mio parente".