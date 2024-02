Parma-Venezia 2-1 LE PAGELLE | Camara, gol pazzesco. Circati le prende tutte

Ecco le pagelle di Parma-Venezia 2-1

Chichizola 6 - Sul gol forse poteva fare poco di più, ci mette i guanti (poco sicure) su un paio di bordate del Venezia.

Coulibaly 6 - Provvidenziale in diagonale su Candela, quando il Venezia era scappato verso Chichizola. Presente, fa le due fasi anche se Pecchia vorrebbe che fosse più incisivo.

Osorio 5 - Si fa beffare da Pohjanpalo in occasione del gol del pari, poi rischia su un'altra azione nella quale viene perdonato. Non dà quasi mai sicurezza.

Circati 7 - Le palle alte sono il suo pane quotidiano. E, pur non avendo la stazza che ha Pohjanpalo, lotta e risolve diverse situazioni. Finisce per prenderle tutte, risolve in mischia: dominante.

Di Chiara 6 - Qualche errore di misura, più quantità che qualità. In una partita sporca, lui si tira su le maniche e lavora. Ma alle volte ha troppa fretta. Ha provato il gol della domenica: sarebbe venuto giù il Tardini se il suo sinistro fosse entrato. Espulso solo per un attimo, meno male che c'è il Var.

Bernabé 5,5 - Poco dinamico, imbrigliato in mezzo al campo e lontano dalla porta. Pecchia gli aveva chiesto di lavorare qualche pallone in uscita e dare ordine alla manovra. Lo fa, benissimo, nel primo quarto, poi latita.

82' Cyprien sv.

Hernani 6 - Oltre alla palla meravigliosa per Mihaila, il brasiliano sa essere importante anche in fase di contenimento. Ma alla lunga la sua energia tende a esaurirsi.

76' Estevez 6 - Entra e mette ordine. Come sa. Si lancia in avanti in qualche raid il che non è una brutta idea.

Man 5,5 - Resta il giocatore dalla cifra tecnica più alta tra quelli in campo, ma alle volte si piace troppo. Se solo fosse più concreto sotto porta. Sciupa diverse occasioni, gli manca sempre l'ultimo passo per essere decisivo. Alle volte si piace troppo.

Mihaila 6,5 - Secondo gol nelle ultime tre, attacca come una fionda lo spazio. Ma sotto porta dà sempre l'impressione di poter fare meglio. Viene stordito da un petardo lanciato dai tifosi del Venezia.

82' Partipilo sv.

Benedyczak 5,5 - Partita dura, lui non si sottrae alla lotta ma perde qualche duello di troppo e tergiversa troppo in zona gol. Non è più quello di inzio anno, tant'è che il gol gli manca dal 12 novembre.

66' - Camara 7 - Un gol da cineteca per il centrocampista che, da fuori, colpisce al volo il pallone per uno dei gesti tecnici più belli che si sono visti al Tardini in questa stagione.

Bonny 5,5 - Comincia con il piede pigiato sull'acceleratore e porta a spasso mezza difesa con i suoi tagli alle spalle della difesa. Si crea anche lo spazio per calciare, ma ci mette un po' e Joronen prima e la difesa poi respingono. Partita senza strappi.

76' Charpentier sv - Prova a portare su la squadra.

Pecchia 6,5 - Sette punti raccolti extra time. Sette come i punti che il suo Parma ha proprio sul Venezia. Dopo Pisa, il pari con il Palermo e la vittoria al fotofinish di Spezia non si era mai lasciato andare a così tanta gioia. Esultanza sfrenata e pugni stretti verso la sua gente che lo ha sempre visto come il condottiero. Sa di aver fatto un passo forse decisivo per la Serie A. E oggi l'ha dimostrato.