Vigilia contro il Venezia, Pecchia: "Sarà una grande partita"

Riscatto e necessità di riprendere il cammino. Nelle parole di Fabio Pecchia c'è il sentore di voler cambiare pagina al più presto dopo la debacle di Modena. "C'è voglia di giocare queste partite, affrontiamo una squadra che è una delle migliori del campionato. Ci sarà una grande accoglienza, una grande cornice mi è parso di capire. E non vediamo l'ora di giocarla. Saranno con noi anche Enrico Delprato e Gabriel Charpentier. Ci siamo preparati bene, la squadra ha lavorato e noi siamo proiettati tutti sulla partita di domani. Non c'è sconfitta bella, non è mai bello quando perdi. All'andata ci fu qualche sorpresa, un cambio di strategia da parte loro. Adesso c'è una partita che tra ritmo, intensità potrebbe fare meglio. La giusta esperienza, centrocampisti di qualità. Mercato? È una scelta del club, condivisa dal sottoscritto. Sono felice che sia terminato il mercato, poteva ancora creare qualche situazione. Ho grandissima fiducia nel gruppo, anche nei ragazzi che sono più indietro. Quindi andiamo avanti. Indipendentemente da chi scenderà in campo, io voglio 24, 25 calciatori che diano tutto in campo. Cyprien? Può essere il momento di tutti. Sta molto bene, ha lavorato bene. Però ho tutti a disposizione. Hernani sta bene, Sohm sta bene. Domani è un esame importante, mi mette alla prova con noi stessi. Contro una squadra che è una nostra concorrente. Non è determinante ma è una bella prova".