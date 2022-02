Parma, venti di contestazione: Iachini e Pederzoli a colloquio con i tifosi

L'invito è stato chiaro da parte dei tifosi. "Fuori gli attributi". Questo il succo del discorso. A fine partita, un gruppo abbastanza nutrito di tifosi ha incontrato l'allenatore del Parma Beppe Iachini, scortato dal direttore sportivo Mauro Pederzoli e il chief operating officier Stefano Perrone. Il confronto si è consumato in maniera pacifica, dietro le richieste dei tifosi che hanno chiesto un cambio di risultati cercando di capire cosa non andasse. Iachini ha garantito che l'impegno della squadra non è mai venuto meno durante la settimana, ma i tifosi - che in parte assolvono il tecnico tenendo conto dell'arrivo in corsa- hanno chiesto chiarezza alla società, sfruttando la presenza del direttore sportivo, che ha ribadito la bontà del progetto a lungo termine e la necessità di rimanere uniti per superare il momento indubbiamente difficile. Assente il direttore dell'area tecnica Javier Ribalta, invocato dai tifosi che cercano risposte per giustificare una situazione che per ora non ne ha.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.