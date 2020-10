Parma-Hellas Verona LE ULTIME | Kucka con Karamoh e Gervinho

Dal nostro inviato

PARMA - Con il mercato che si prepara a vivere le ultime ore frenetiche, Liverani deve fare delle scelte perché alle 15 di domenica il Verona fa paura. E i crociati vanno a caccia dei primi punti per muovere la classifica e migliorare un umore che certo non è quello dei giorni migliori, se si considera l’aspetto classifica. Darmian ha chiesto di rimanere fuori dalla formazione iniziale, il giocatore ha completato le visite mediche con l’Inter, tornerà ad Appiano lunedì. Intanto va in panchina, al suo posto contro l’Hellas Laurini. La squalifica di Iacoponi impone l’obbligo di Dermaku. A fare coppia con Bruno Alves ci sarà lui, mentre a sinistra torna Pezzella. La mediana riabbraccia Kurtic, con Brugman e uno tra Hernani e Kucka. Il brasiliano è in vantaggio sullo slovacco, che non era al meglio nella gara con il Bologna ma non ha mollato. Andrà probabilmente in panchina, lasciando spazio allo sloveno che ha scontato la giornata di squalifica.

Davanti – con un allenamento nelle gambe – probabilmente Cornelius partirà avvantaggiato su Inglese, affiancato nel tridente da Karamoh (più libero di accentrarsi eventualmente e partire da ‘dieci’) e Gervinho.

PROBABILI FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): Sepe; Laurini, Dermaku, Bruno Alves, Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Gervinho. All: Liverani.

HELLAS VERONA (3-5-2): Silvestri; Çetin, Günter, Lovato; Faraoni, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak, Zaccagni; Favilli. All: Juric

