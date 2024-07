Parma, visite mediche e test fisici per Delprato e compagni

Primo giorno di lavoro per i gialloblu che da oggi hanno cominciato ufficialmente la stagione sportiva 2024/25. La pre-season, per la giornata odierna e di martedì 2 luglio, prevede un programma individuale e a gruppi. Al mattino, al Poliambulatorio Gemini, sono state effettuate le visite mediche, coordinate dallo staff medico del Parma Calcio (presente il Dottor Lorenzo Segrè), per Wylan Cyprien, Leandro Chichizola, Edoardo Corvi, Antoine Hainaut, Martin Turk, Hernani, Tjas Begić, Antonio Čolak, Gabriel Charpentier, Drissa Camara, Woyo Coulibaly, Simon Sohm e il capitano Enrico Delprato; al pomeriggio, al Mutti Training Center di Collecchio, si sono svolti test in palestra e in campo per completare le valutazioni mediche e fisioterapiche, diretti dallo staff dell’Area Perfomance & Analytics.

Il resto del gruppo completerà il quadro della due giorni di visite mediche e test fisici con lo stesso medesimo programma nella giornata di martedì 2 luglio. Saranno assenti i calciatori attualmente impegnati con le rispettive Nazionali (Dennis Man, Valentin Mihaila e Yordan Osorio), oltre a quelli che hanno terminato i loro impegni (Botond Balogh, Alessandro Circati e Ange-Yoan Bonny). Non ci sarà neanche Adrian Bernabé, già con la Spagna per l'Olimpiade. Il primo allenamento è previsto al Mutti Training Center di Collecchio nella mattina di mercoledì 3 luglio, mentre sabato 6 luglio è previsto il primo abbraccio collettivo con la tifoseria gialloblu (l’orario di inizio seduta e le modalità di ingresso saranno comunicate nei prossimi giorni).