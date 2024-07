Parte il 19° Torneo internazionale giovanile di baseball e softball “Crocetta”

E’ stato presentato oggi in municipio il 19° Torneo internazionale giovanile di baseball e softball “Crocetta”. Ne hanno parlato l’assessore allo sport del Comune di Parma Marco Bosi, il presidente della Crocetta Baseball-softball Ivan Ferrarini e il consigliere Roberto Panara. “Prendono avvio – ha precisato l’Assessore allo Sport Marco Bosi – i tornei estivi di baseball e softball occasioni di agonismo, amicizia, divertimento, crescita e socialità. Grazie allo sforzo delle società coinvolte, sono tanti giovani che partecipano ad un fine settimana davvero entusiasmante, contrassegnato da tante partite e due serate conviviali”.

L’appuntamento è dal 12 al 14 luglio. Le partite iniziano alle 8, ne sono previste due in notturna venerdì e sabato alle 21. Sempre sabato si disputa la partita di Serie A2 dalle 18. Le finali domenica, a partire dalle 15; premiazioni alle 17 al campo Ferruccio Bellè di San Pancrazio. Il presidente, Ivan Ferrarini, ha parlato di una edizione rinnovata che si articola su tre giorni intensi “nel segno di una formula collaudata negli anni con 21 squadre e 350 atlete e atleti coinvolti. Venerdì e sabato sera sono previsti due appuntamenti gastronomici grazie alla Salumeria Garibaldi ed all’Avis San Pancrazio. Quest’anno, poi, è stato istituito il nuovo premio al giocatore più giovane intitolato a Maurizio Rossi, recentemente scomparso”. Il consigliere Roberto Panara ha ricordato come il torneo sia reso possibile grazie al coinvolgimento di circa 100 volontari. Le ventuno squadre, provenienti da tutta Italia, sono suddivise in tre categorie: Under 12 e Under 15 baseball e Under 13 softball.

Sarà una vera e propria festa del baseball e del softball, con partite a ritmo continuo, dal mattino, fino a tarda sera: venerdì che sabato sono in programma incontri in notturna. Sport, divertimento, amicizia, ma anche buona cucina. Per tutta la durata del torneo sarà infatti attivo nel centro sportivo il punto ristoro, gestito dai volontari della società, aperto al pubblico, in particolare nelle serate di venerdì e sabato. Venerdì sera il menù rispetta la tradizione, con i tortelli d’erbetta cucinati dalla Salumeria Garibaldi, sabato invece appuntamento con la torta fritta, preparata dall’Avis di San Pancrazio. Sempre sabato sera sarà inoltre possibile assistere alla sfida di campionato di serie A2 di softball tra la Dalmine Crocetta e Supramonte. Per la società Crocetta baseball si tratta di una tradizione ormai ventennale che comporta un grande sforzo organizzativo. Sono circa cento volontari a disposizione, grazie al contributo dei giocatori delle prime squadre di baseball e softball, dei genitori e dei volontari, che si dedicheranno agli aspetti logistici, con l’allestimento e la gestione delle strutture nelle quali saranno ospitate le squadre all’interno del centro sportivo, la gestione del punto ristoro e di tutti gli aspetti organizzativi riguardanti la parte strettamente agonistica. L’obiettivo finale è sempre quello di dare la possibilità a tanti giovanissimi di giocare, divertirsi e fare amicizia in un ambiente sano e accogliente., secondo quella che da cinquant’anni è la mission della società.