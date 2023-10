Partipilo, problema all’adduttore: out almeno per un mese

Anthony Partipilo si ferma: colpa di un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra che l'esterno ha rimediato prima della partita con il Venezia. Come specifica lo staff medico del Parma in una nota, gli accertamenti strumentali hanno confermato il problema per il quale serviranno almeno 4 settimane di percorso riabilitativo. Partipilo pochi giorni fa, in un messaggio social affidato a Instagram, con poche righe aveva fatto intendere come non si sarebbe trattato di un infortunio semplice da smaltire. La sua InstaStory prima della gara con il Venezia aveva destato qualche preoccupazione, confermata poi dall'esito degli accertamenti. Nella nota diffusa dal club non è specificato il grado, ma è facile intuire che la lesione muscolare sia di medio-alto grado. Tanto che Pecchia non avrà a disposizione il calciatore per le gare contro Como, Ascoli e Lecco in campionato, più Lecce in Coppa Italia.