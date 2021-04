Passeggiata in centro, colloquio con Krause: il primo giorno di Ribalta a Parma

È sbarcato in città il nuovo direttore dell’area tecnica: domani sarà a Cagliari, da lunedì lavorerà per impostare la prossima stagione

Nelle sue prime ore a Parma, Javier Ribalta ha voluto subito immergersi nel cuore della città, dove ha deciso di vivere, una volta che prenderà casa. Due passi in via Repubblica, un giro in piazza Garibaldi e il primo contatto con quella che sarà la sua nuova realtà. Certo, il fresco della sera di Parma non si avvicina neanche alle temperature glaciali della Russia, ma l’avrà fatto sentire a casa. O quasi. L’ufficio a Collecchio, dove andrà da lunedì, per ora può attendere.

Il primo colloquio informale con Krause si è consumato nella hall di un noto albergo cittadino. Sabato sarà a Cagliari, per assistere dal vivo alla sua prima partita in veste di direttore tecnico del Parma, partirà alla volta della Sardegna Arena con Kyle Krause che più di tutti l’ha voluto al suo fianco e il figlio Oliver, che lo ha conosciuto all’epoca della trattativa che ha portato Osorio in crociato. Conoscerà la squadra domani, adesso ha cominciato a prendere contatto con quella che sarà la sua casa. Provando ad accarezzare il sogno dell'impresa.