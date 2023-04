Pecchia, 300mila buoni motivi per la Serie A

"Non c’è tempo di pensare, di gioire per quello che è stato, il campionato e le partite incombono. C’è solo da pensare a quello che abbiamo davanti". Dopo la vittoria in rimonta sul Cagliari, con tanto di sorpasso sui sardi in classifica, Fabio Pecchia aveva parlato con l'intento di spegnere l'entusiasmo dilagante e riportare con i piedi per terra i suoi ragazzi. Nel tentativo di tenere alta la concentrazione. Ma in cuor suo sa e ha sempre saputo che la sua squadra sarebbe potuta diventare una mina vagante ai playoff dopo la falsa partenza, con possibilità di staccare il biglietto per la Serie A. Ecco perché, anche quando la nave era in balia delle onde, il comandante ha mantenuto dritta la barra evitando di farsi inghiottire dai flutti che lo sballottavano tra un ottavo e un decimo posto. Pecchia, che anche in mezzo al mare sa trovare appigli, ha sempre ribadito che la cosa migliore da fare fosse quella di mantenersi a ridosso delle grandi e farsi trovare pronti quando la furia della tempesta avrebbe rallentato. E così pensava mentre le prendeva a Cosenza e in casa dall'Ascoli, quando inciampava sul Como. "L'importante è rimanere lì: sarà un'altalena fino alla fine", andava ripetendo. Ci ha sempre creduto, Pecchia, anche se gli è convenuto nascondersi dietro l'astrattismo dell'identità e concetti del genere. Per abbassare la tensione, per non schiacciare i suoi giocatori sotto il macigno delle aspettative di un pubblico esigente come quello del Tardini. Si è sforzato di convincere gli altri che l'obiettivo è la prossima partita, ma in realtà anche l'avvocato di Formia cova un sogno: la Serie A che frutterebbe un premio di 300 mila euro. Nel contratto di Pecchia c'è un bonus che prevede una lauta ricompensa in caso di arrivo nella massima serie. C'era a Cremona, c'è a Parma, dove il tecnico è stato scelto appositamente per completare la missione. E mentre i dirigenti che gli stanno intorno si sono sforzati, per tutto l'anno, di non nominare mai la parola Serie A per paura forse di fare un passo nel vuoto, lui si è adeguato sapendo benissimo che la possibilità di andarsi a giocare carte importanti seduto direttamente al tavolo dei più ambiziosi è lì, a un passo.

Oltre al premio in denaro, in caso di promozione Pecchia guadagnerebbe molto anche in stima e riconoscenza: riportare il Parma in Serie A gli aprirebbe una strada importante anche per il prosieguo della carriera. Sarebbe il primo tecnico (almeno negli ultimi 15 anni) a centrare il salto nella massima serie per due anni consecutivi alla guida di due squadre diverse. Quando Fabio Pecchia si è seduto sulla panchina crociata, il club di Krause veniva da una stagione fallimentare (che per certi versi ha rischiato di ripetere) chiusa al 12esimo posto. Dopo il trionfo storico di Cremona toccava proprio a lui restituire una dimensione più credibile al Parma, finito nel vortice delle polemiche per la cattiva gestione - solo a livello di risultati, però - sotto la presidenza del magnate americano che l'anno prima aveva chiuso senza neanche centrare i playoff. Oggi Pecchia alla guida del Parma sta cercando di chiudere il discorso in crescendo, provando a regalare un sogno a una tifoseria che ha riacquistato il buon umore anche grazie a lui e che, anche quando le cose non andavano benissimo, lo ha sempre visto come un'ancora di salvezza. È troppo poco il 43,24% di vittorie per dare forza a questa convinzione? Forse, ma il tempo per migliorare lo score c'è. E ci sono anche 300mila buoni motivi per farlo.