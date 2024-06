Pecchia ha già l’obiettivo: “Continuiamo il nostro percorso”

Fabio Pecchia e Cesc Fabregas, un pomeriggio insieme per rivivere la rincorsa alla Serie A. L’allenatore del Parma Calcio che ha concluso al primo posto in Serie B e lo spagnolo del Como che è arrivato secondo sono stati invitati sul palco della Milano Football Week, per il pre-opening dell’evento in piazza Gae Aulenti a Milano, organizzato dalla Gazzetta dello Sport.

Intervistati dai giornalisti Giulia Mizzoni e Nicola Binda nel panel dedicato “La Nostra Serie A”, Pecchia e Fabregas si sono raccontati: dal loro modo di allenare alla vittoria del campionato, dalle emozioni vissute alla nuova Serie A che li aspetta. Un pomeriggio divertente dove non sono mancate battute e analisi fra i due protagonisti del campionato appena concluso e di quello che sarà.

Fabio Pecchia: “C’è voglia e intenzione di continuare il lavoro a Parma. Una grandissima soddisfazionevincere da prima in classifica, con un percorso che è durato 24 mesi. Il campionato è stato lungo, noi siamo stati la lepre e tutti, compreso Cesc, pensava e sperava che noi perdessimo terreno. E’ stata più dura rispetto a quelli che ci inseguivano. Quando a Bari ha fischiato la fine della partita, ho detto qui è davvero finita, solo in quell’istante abbiamo potuto abbassare l’attenzione.

Il Parma cosa farà in A? Abbiamo giocato negli ultimi due anni contro 4 squadre di Serie A in Coppa Italia, non abbiamo cambiato minimamente il nostro modo di lavorare e di scendere in campo. Gli avversari, a volte, ti costringono a fare un gioco diverso. Ci adegueremo, ma lo stile e l’idea di gioco di proporre un calcio divertente e piacevole, è segnato. Ci portiamo dietro due anni di lavoro e continueremo su questa strada”.