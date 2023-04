Pecchia: "Bella vittoria. Il cucchiaio di Mihaila? Meno male che abbiamo vinto"

Fabio Pecchia mantiene i piedi ben saldati a terra anche dopo questa prova di forza straordinaria del suo Parma, che ha battuto il Cagliari per 2-1 in rimonta e adesso vede il quarto posto più vicino. "Partita tirata - ha detto il tecnico a fine partita -. È stata bella perché due squadra volevano giocare per vincere. Una partita molto aperta, uno spettacolo gradevole. Siamo andati sotto nella prima parte, ma avremmo meritato di più. Poi siamo entrati bene in campo, per fare le cose che sapevamo fare e siamo stati premiati. Complimenti a tutti. Il cucchiaio di Mihaila? Abbiamo vinto, siamo tutti contenti. Il rigore non ha pesato sul risultato. Meno male, altrimenti l'avrei ammazzato (ride ndc).

Quello che abbiamo detto già da qualche tempo è pensare alla prossima e giocare per vincere, senza calcoli. In questo rush finale è importante la prossima partita. Pensiamo a Benevento. Già da gennaio la squadra è stata sempre a pieno regime, abbiamo costruito la nostra identità. Non c'è tempo di gioire, la prossima settimana si avvicina. Tutti sono partecipi, questo mi permette di fare scelte consapevoli. In questa settimana Zanimacchia ha fatto due, tre allenamenti da terzino destro, Camara è entrato alla grande. Al di là di quello che faccio io, vedo grande disponibilità da parte dei ragazzi. Dopo il gol si è aperto più il campo, avremmo dovuto gestire di più le ripartenze, ma continuiamo a pensare alla prossima con concentrazione".