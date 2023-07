Pecchia chiude il mercato in attacco: "Coda? Abbiamo Čolak"

Fabio Pecchia riparte dall'ultimo spicchio di stagione. Dalla partita con il Cagliari: quella notte il Parma ha detto addio ai sogni di gloria, ma ha potuto ammirare la grandezza dei suoi tifosi. Che per tutto il campionato hanno sostenuto la squadra. "Si riparte da come è finita la stagione - ha detto Pecchia dal ritiro di Valles durante la trasmissione Calciomercato su Sky Sport -. E’ finita con un grande crescendo, con una grande atmosfera, con una grande alchimia e un clima che si è creato con tutta la città. E quello è un patrimonio che va tutelato, custodito e alimentato. E va cresciuto. E’ chiaro che nel campionato di Serie B il Parma deve vincere più partite possibili, quello che ho detto alla squadra. Lo dico ai ragazzi tutti i giorni. Poi l’obiettivo della Serie A ce lo giocheremo con tante altre squadre, però bisogna fare tesoro di quello che è successo nella prima parte della stagione e come abbiamo finito".

Si ripartirà senza Gigi Buffon, molto probabilmente. “Questa è casa sua, qui ci è cresciuto. In questo momento grande rispetto per il suo silenzio, la scelta che farà sarà di spessore, perché è la storia del calcio italiano e tutto quello che farà, sono convinto, che lo farà in grande stile".

Capitolo infortunati, Pecchia fa il punto della situazione. "Valentin ha bisogno di serenità, io mi metto a disposizione affinché lui possa essere prima di tutto un ragazzo sereno. Perché il suo percorso gli ha tolto un po’ di serenità, anche in maniera legittima. Tutte le volte che voleva riprendere è ricaduto per gli infortuni, quindi ha bisogno di riprendere serenità e di affrontare tutto in modo più tranquillo. Di questo ne gioverà anche la sua condizione fisica“.

Mercato, qualcosa va fatto ma l'attacco è a posto: "Svelo questo su Massimo Coda, l’ho cercato 10 anni fa quando allenavo il Latina. Lo volevo a tutti i costi, ma lui ha preferito altre strade. Sto scherzando naturalmente, è un giocatore fortissimo, è del Genoa. Noi abbiamo preso ?olak e credo che davanti siamo a posto. Sicuramente in questa fase della stagione c’è un mercato che costringe a tenere le antenne dritte, una squadra che è comunque in costruzione e quindi può esserci un’uscita o un’entrata. Non dovremo fare grandi cose, ma sicuramente alcune cose mirate, la rosa va completata. Mi piace parlare di rosa, di reparti, e la costruzione della squadra va fatta tenendo conto di tanti equilibri, non si va a prendere un calciatore titolare o riserva, ma si prende un calciatore per completare un reparto. Bernabé ha rinnovato, fondamentale come altri calciatori che hanno rinnovato: abbiamo la rosa più giovane del campionato e tanti ragazzi hanno avuto richieste. Il Club ha mantenuto una posizione ferma proprio per voler tenerseli stretti, perché abbiamo calciatori forti, di talento, con potenzialità. Ma anche questo è un segnale per dare continuità al lavoro e al progetto. E questo è anche un bel segnale“.

Infine una battuta sullo slittamento del campionLo slittamento del campionato? Non cambia nulla sul nostro modo di lavorare, è tutto in proiezione della gara. Abbiamo inserito delle amichevoli, cambia se è amichevole o campionato. Crea un dispiacere e tutti ci auguriamo che le cose possano prendere il verso giusto, riportando tutto nell’ordinario e partire il 19 agosto“.