Pecchia comincia bene: Inglese e Charpentier in gruppo

Parte da Collecchio l’operazione rimonta del Parma. E’ iniziata con una cena al ristorante del Centro Sportivo, ieri sera. Staff tecnico e squadra insieme a tavola, sotto la supervisione dell’area tecnica rimasta orfana di Julien Fournier e guidata dal direttore sportivo Mauro Pederzoli che, assieme al braccio destro Massimiliano Notari, sta studiando le mosse giuste per ‘aggiustare’ la squadra di Fabio Pecchia, ferma al sesto posto con 27 punti dopo 19 partite. Una media di 1,42 punti a partita che non può garantire la vittoria del campionato, obiettivo mai dichiarato pubblicamente dal club che ha preferito mantenere un profilo basso dopo la scottatura dell’anno scorso. E’ chiaro però che una squadra di ranghi nobili come il Parma abbia il dovere di puntare alla promozione o, almeno, di lottare per quel traguardo fino all'ultima giornata. Se non basta il blasone, vanno letti in questo modo gli investimenti del patron Kyle Krause, che per l’anno nuovo ha in serbo l’ampliamento del centro sportivo di Collecchio oltre al restyling del Tardini. Ed è stato proprio Krause a inizio stagione a farsi travolgere dall’entusiasmo dei cambiamenti e indicare l’obiettivo: “Il Parma deve tornare al più presto in Serie A”, ha detto il presidente americano in conferenza stampa.

La strada non è semplice, Pecchia e i suoi si stanno scontrando ripetutamente contro una realtà che racconta quasi tutte le domeniche di una squadra con qualche limite caratteriale e diverse difficoltà sul piano del gioco. Intanto nel primo allenamento del 2023, Fabio Pecchia ha recuperato tutti gli infortunati, a eccezione di Cobbaut e Sits che continuano nel percorso di recupero personalizzato. Si sono aggregati al gruppo anche Inglese e Charpentier. La squadra ha svolto lavoro atletico, esercitazioni tecniche, esercitazioni tattiche per il reparto difensivo, una partita a campo ridotto e palle inattive. Il tecnico è alla perenne ricerca della continuità e viaggia su un’altalena che di certo non l’aiuta a consolidare la posizione in un campionato dove vince proprio chi garantisce maggiore tenuta a certi livelli. Il girone di andata ha detto che sono stati commessi errori in fase di valutazione. Tra infortuni e resa al di sotto delle aspettative dei singoli, il Parma di Pecchia ha messo insieme sette vittorie, cinque in meno del Frosinone capolista (12) e quattro rispetto alla Reggina seconda (11). Alla guida della Cremonese l’anno passato, la prima parte del campionato di Pecchia era stata segnata da dieci vittorie che gli avevano garantito un quinto posto ma in una classifica molto più corta, che racchiudeva cinque squadre in tre punti. La vetta era lontana solo tre lunghezze. Lo sprint per l’assalto alla Serie A era stato preparato dal tecnico in un contesto più raccolto. Forse anche qui, oltre che nelle diverse qualità delle due squadre, sta la differenza tra il suo Parma e quella Cremonese che è tornata in Serie A dopo 26 anni.