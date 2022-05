Pecchia e il Parma più vicini: prossime ore decisive

Il Parma e Fabio Pecchi sono sempre più vicini. Nella giornata interlocutoria di oggi, l'allenatore in attesa di svincolarsi dalla Cremonese ha fatto ulteriori passi verso il club di Kyle Krause che - nello stesso tempo - sta cercando di mettere una toppa al doppio buco che si è aperto nell'organigramma a causa della doppia uscita di scena di Jaap Kalma (ormai 5 mesi fa) e in seguito alla decisione di Javier Ribalta di rassegnare le sue dimissioni. Per la prima posizione, Krause avrebbe individuato un manager italiano, lontano dal mondo del calcio che ha operato in passato in quello economico-finanziario dell'investment banking. Non trapelano indizi sul nome.

Dall'altro lato, ramo sportivo dell'azienda Parma, non è una priorità adesso trovare un sostituto di Ribalta. Per ora la situazione è in mano a Mauro Pederzoli, direttore sportivo ed ex braccio destro del manager spagnolo aiutato da Massimiliano Notari, responsabile dell'area scouting del Parma. Ma alcune indiscrezioni danno in quota il nome di Guido Angelozzi, direttore dell'area tecnica del Frosinone. Idea molto tiepida, a Krause - si sa - piacciono i nomi altisonanti e i curricula che spesso non fanno breccia nel mondo del pallone ma solo nella sua visione delle cose. Il presidente americano pensa a un manager, che abbia padronanza con l'inglese in modo che Krause non abbia problemi a veicolare la sua realtà e a rapportarsi con lui quando serve. A lui saranno affidate le varie linee strategiche della società: dalla squadra femminile al Settore Giovanile.