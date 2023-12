Pecchia è nella storia: va forte con la carica dei 101 ... punti

Il Parma di Fabio Pecchia corre veloce. Con il 2-0 al Brescia ha fatto il vuoto dietro lasciando sei punti tra sé e le inseguitrici (Venezia e Como, a pari punti). Corre più forte pure di Hellas Verona, edizione 2017-18 e Cremonese con etichettatura di prestigio 2021-22. Due squadre guidate dall'avvocato di Formia che cerca la terza promozione con i crociati. Intanto, mezzo campionato se ne è andato e profuma già di storia. Negli ultimi dieci campionati solo due squadre hanno 'girato' con più punti del Parma che ha finito il girone d'andata a quota 41: il Benevento di Inzaghi (2019-20) e il Sassuolo di Di Francesco (2012-13). Per la prima volta nella propria storia nella competizione, i crociati hanno superato i 40 a questo punto del torneo, arrivando a quota 75 punti nel 2023 e stabilendo, quindi, un nuovo record per il Club nella competizione. Ci sarebbe da sottolineare un altro primato conquistato dal Parma nell'anno che sta per volgere al termine: i gialloblu sono la squadra che ha collezionato più successi in Serie B nel 2023, 22. Sotto l'egida di don Fabio da Formia i crociati hanno rastrellato 101 punti in un campionato e mezzo.

La prima parte del torneo è stata chiusa con il migliore attacco (37 gol) e la seconda miglior difesa (17 gol subiti). Si viaggia con un ritmo di quasi due gol a partita. Nessuno in Serie B ha fatto meglio. Pecchia e i suoi macinano 2.16 punti a gara di media, una velocità che nessuno degli avversari riesce a tenere. Restano in scia solo Venezia e Como, per ora, ma a distanza di sicurezza. In mezzo a questi numeri da primato, c'è una crescita imponente anche dei singoli: due nomi su tutti spiccano in questa rosa interamente valorizzata dal suo lavoro. Adrian Bernabé e Dennis Man. Con lui in panchina, i due assi hanno svoltato. Lo spagnolo ha eguagliato il proprio primato di marcature in una singola stagione in Serie B (5, come nel 2021/22). Sono però 6 i gol se si considera anche la Coppa Italia. Adrian intanto si è confermato specialista per i gol da fuori area nella competizione: 6 su 11, il 54.5%. Almeno due più di ogni altro calciatore dal suo esordio nel febbraio 2022. Man invece ha contribuito direttamente a 12 gol in questa Serie B, tanti quanti nelle prime due stagioni in gialloblu nella competizione (9 gol, 3 assist). Con loro due, il Parma di Fabio Pecchia corre veloce.