Pecchia ha il suo centrocampista: Cyprien reintegrato in gruppo

Da qualche giorno Fabio Pecchia può contare su un nuovo centrocampista: Wylan Cyprien è stato reintegrato in gruppo. Il centrocampista francese, sparito dai radar dopo la disastrosa stagione della retrocessione, lavora adesso con la squadra al Mutti Training Center, dopo aver vissuto queste prime settimane della nuova stagione al Centro Sportivo allenandosi con la Primavera. Cyprien è tornato a essere un giocatore del Parma a tutti gli effetti: e non solo perché è legato ancora al Club da un contratto che scade nel giugno del 2025, ma anche perché adesso è a disposizione di Fabio Pecchia. Non si sa ancora se verrà convocato per la sfida contro il Como, ma intanto si allena con il resto della truppa. Il tecnico, che non ha mai nascosto il deficit numerico a centrocampo denunciando - a suo modo di vedere - la mancanza di un vice Estevez, ha colto l'occasione per richiamare nei ranghi il francese che, dopo 15 presenze tra Serie A e Coppa Italia nella stagione 2020-2021, è tornato in Francia al Nantes ma senza rilanciarsi del tutto, prima di andare in Svizzera al Sion. Finito nel dimenticatoio, Cyprien non è mai rientrato nei piani del Parma che aveva speso poco più di sei milioni per strapparlo al Nizza, dove aveva fatto molto bene l'anno prima del trasferimento in crociato. Ma nel Ducato la sua storia non è mai cominciata e la parentesi in Costa Azzurra è stata solamente un frame photoshoppato che ha tradito le attese. Oggi, dopo un'estate con zero offerte pervenute, ha l'ultima possibilità di rilanciarsi.