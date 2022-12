Pecchia: "Ho fiducia in questo gruppo"

Per Natale Fabio Pecchia chiede come regalo la continuità. Quella che è mancata al suo Parma è proprio questa. "E' il rammarico più grande nel corso di questo cammino - spiega in conferenza -. Il cambio passo è quello delle vittorie, dobbiamo pensare solo a giocare per i tre punti e quello che è stato fino ad ora non importa. Vedo il livello della squadra, vedo che ha un'identità ben precisa, chiara. La partecipazione emotiva dei ragazzi mi dà grande fiducia e soddisfazione. E mi fa ben sperare. Purtroppo non abbiamo raccolto quanto ci aspettavamo. Contro il Modena ad esempio c'era tanta attesa, era il momento in cui si stava alimentando qualcosa. C'è stato dispiacere per i ragazzi. Ma c'è voglia di rimettersi dentro e lavorare. Vogliamo capire perché per così poco non riusciamo a prenderci il risultato pieno. Anche le squadre avversarie, quando arrivano al Tardini, hanno un atteggiamento determinato e questo chiaramente incide.

Noi abbiamo ancora dei giorni di lavoro, Benek secondo me può già essere disponibile, si è allenato bene. Anche Romagnoli ha fatto un'ulteriore settimana con noi quindi dovrebbe essere a posto. Per Camara bisogna vedere. Charpentier si sta allenando con noi,è stata un'interruzione lunga la sua. Ma bisogna usare tutte le cautele del caso. E' da tempo che è lontano dal gruppo, vedremo durante questi giorni di lavoro. Io valuto le prestazioni, in tutti i casi analizzo la partita. La squadra l'ho vista molto equilibrata in campo sia contro il Brescia che contro la Spal. Una volta abbiamo concretizzato, un'altra no. La differenza sta tutta qua. A me piace la squadra per come gioca, abbiamo cambiato, ci siamo messi a quattro dietro ad esempio. Questa capacità di cambiare a gara in corsa mi piace. L'episodio di domenica lo analizzo fino a un certo punto. Non ricordo interventi di Chichizola, non ricordo errori tattici. Sono episodi che capitano purtroppo, fa parte dell'attenzione e l'abbiamo pagata a caro prezzo. Non vorrei troppo tornarci sopra, Osorio ha fatto una grande partita, viene da un momento di prestazioni importanti. Fa parte del gioco".

Sulle feste passate in campo. "Ci alleniamo in questi due giorni. Sembrano per noi tutti giorni normali, ma la rifinitura il giorno di Natale è insolita. E' stata una settimana impegnativa, faremo due giorni di carico e scarico. I ragazzi potranno stare con i propri cari, è un momento importante".

La squadra crea ma raccoglie poco. Perché? "Manca forse la qualità negli ultimi dieci metri - spiega Pecchia in conferenza stampa -. In questo momento quello che facciamo non è sufficiente a vincere le partite. Ci sono squadre che con molto meno portano a casa il risultato. Andiamo a recuperare palla con pressing, aggrediamo, andiamo alti e creiamo ma non basta per vincere le partite. Non portare a casa risultati dopo queste prestazioni è un peccato. Vazquez? Dopo 18 partite uno può sbagliare. Ma quante volte ci sono stati interventi sulla linea? Bisogna insistere, è vero che la qualità ce l'hanno i ragazzi ma bisogna fare le nostre cose". Chiusura dedicata al Venezia: "E' una squadra con tanti giocatori stranieri, hanno cambiato sistema, hanno cambiato allenatore e giocano in maniera diversa rispetto a quello che facciamo noi. E' una squadra che ha assimilato anche la nuova mentalità".