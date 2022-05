Pecchia lascia la Cremonese, il Parma ci pensa

C'è anche Fabio Pecchia tra i nomi che il Parma sta sondando per la panchina. L'allenatore che ha traghettato in Serie A la Cremonese è un profilo che piace alla dirigenza crociata, intenzionata a iniziare un nuovo progetto partendo da un allenatore che conosca la categoria e che abbia avuto già delle esperienze in cadetteria. Pecchia, a lungo secondo di Benitez sulle panchine di Napoli e Real Madrid, ha appena pubblicato una lettera con la quale ha salutato i tifosi: "Lascio con il cuore colmo di gioia e orgoglio per il percorso straordinario appena concluso, per l’evoluzione costante dei miei giocatori e per aver raggiunto un obiettivo atteso da 26 anni, scrivendo una pagina fondamentale della storia della Cremo".