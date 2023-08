Pecchia: "Sono soddisfatto, ma sul mercato vanno fatte altre cose"

Può ritenersi soddisfatto, per ora, Fabio Pecchia. L'1-0 al Sassuolo ha il suo peso, lo sa bene l'allenatore del Parma: "Il campionato dirà altro. La cosa che mi interessa di più è la volontà di fare le cose da squadra. E questo è importante. È stata fatta una scelta mirata per quanto riguada gli avversari, per metterci alle corde e per cercare di vedere e dare più indicazioni possibili. Non mi sento di fare il paragone con la squadra dello scorso anno, dietro ci sono dieci mesi di lavoro e 45 partite alle spalle. La conoscenza che c'è tra i ragazzi è importante. È già un mese che lavoriamo insieme, bene l'inserimento dei nuovi. Abbiamo fatto una bella partita. ?olak? Un problema fisico, ha avuto un po' di difficoltà e speriamo si sia fermato in tempo. Ha un'intelligenza calcistica che gli permette di saper giocare anche spalle alla porta. Ha avuto un buon approccio all'interno del gruppo. Si è fatto male, ma mi auguro che non sia nulla di grave. Il mercato? Qualcosa va fatta ancora. Mi piace avere a disposizione delle coppie da alternare e completare i reparti. Vanno fatte altre cose. Sono contentissimo di Zagaritis, ma ci serve dell'altro. Se ho un desiderio? In separata sede ve lo dico. Chi verrà si inserirà rapidamente in questo gruppo".

Poi il discorso si sposta inevitabilmente su Buffon: "Buffon è la storia del calcio, quello che ha fatto per trent'anni è sotto gli occhi di tutti. Per il prosieguo abbiamo delle scelte abbastanza definite. C'è Chichizola, c'è Corvi. Una bella coppia che mi piace come lavora. Abbiamo gerarchie abbastanza definite".