Pecchia sorride: Charpentier torna in gruppo e Buffon vede il campo

Fabio Pecchia può sorridere. In attesa del mercato, vede lentamente svuotarsi l'infermaria. Adrian Benedyczak, Simone Romagnoli e Gabriel Charpentier si sono allenati regolarmente con il gruppo squadra. Gigi Buffon e Cristian Ansaldi hanno svolto lavoro parziale con il gruppo squadra. Difficile che il francese possa partire titolare, la lunga assenza dai campi impone cautela. L'ultima apparizione di Charpentier risale al 22 ottobre quando è sceso in campo per 28'. Con la maglia del Parma ha messo insieme solamente 73': mezzora in campionato, il resto in Coppa Italia con il Bari. Tocca anche a lui far risalire la squadra che, dopo la sconfitta con la Spal, non ferma di certo la sua rincorsa alle prime posizioni. A patto che a Venezia trovi la chiave per svoltare e chiudere un 2022 senza gioie.