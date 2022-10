Pederzoli: "Obiettivi? Creare un’identità, costruire una squadra che renda orgogliosi i nostri tifosi"

Il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli, è stato ospite della trasmissione “B Magazine” sul canale ufficiale della Lega Serie B. Tanti i temi trattati: dal campionato di Serie B al lavoro di Fabio Pecchia, passando per l'obiettivo stagionale del Parma.

IL CAMPIONATO

"E' un campionato che rispetta le aspettative. Mi aspettavo un campionato dove l’equilibrio regna sovrano. Non è retorica ma è la verità quando diciamo che si può vincere o perdere contro chiunque. Tutte le settimane i risultati sono lì a dimostrarlo. La classifica spiega tante cose. In testa ci sono due squadre che stanno facendo meglio delle altre, sono costruite in modo diverso, hanno due allenatori diversi, ma è presto per stilare graduatorie su calciatori e squadre. E le squadre che sono retrocesse quest’anno hanno rose forti per poter competere subito alla risalita in Serie A".

IL LAVORO DEL CLUB E DI FABIO PECCHIA

"Per le qualità di Pecchia parla la sua storia. E’ un allenatore importantissimo, si è presentato a Parma nel migliore dei modi e sta facendo un lavoro straordinario. Siamo convinti di avere un gruppo di giovani giocatori con delle buone qualità, che abbiamo cercato in giro per il mondo, attraverso un attento e profondo lavoro di scouting. C’è il lavoro di Pecchia, ma c’è un anno alle spalle che ha permesso a questi ragazzi di conoscere la Serie B, l’Italia, di imparare la lingua e di integrarsi fra loro. Con queste due cose insieme si ha la sensazione di un Parma che sia squadra, ed è la sensazione che hanno condiviso tutti. E’ evidente che è iniziato un lavoro, sia di Club sia di squadra, di creare un’identità, essere Parma e costruire una squadra che possa competere in ogni situazione, in ogni partita, possibilmente che sia composta con dei giocatori giovani e di prospettiva nei propri ranghi".

L'OBIETTIVO

"Creare un’identità, costruire una squadra che renda orgogliosi i nostri tifosi, che lo meritano, ci seguono sempre con una passione straordinaria. Significa saper competere e saper giocare tutte le partite con questo spirito. Dire più di questo è inutile, questi sono gli obiettivi del Parma. E non posso che ribadire le parole di Pecchia".