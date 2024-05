Pederzoli rinnova: "Pronti a dare il massimo per la Serie A"

La dichiarazione del Managing Director Sport, Roel Vaeyens : “La nostra attenzione è sempre stata rivolta alla promozione in Serie A, questo obiettivo è stato raggiunto grazie all’ottimo e duro lavoro della dirigenza sportiva, di Fabio e del suo staff tecnico, oltre che dal dipartimento di scouting. Sono davvero felice di proseguire questo percorso con Mauro e Mamo, perché l’intenzione è sempre stata di continuare tutti insieme. Il dipartimento che rappresento, l’Area Sport, ha raggiunto un risultato storico per il Club nei suoi 110 anni di vita e per questo, adesso, c’è la grande volontà di confrontarsi anche ai massimi livelli e dimostrare quanto di importante è stato fatto finora. Abbiamo cominciato a preparare la nuova stagione, perché nuove sfide ci attendono e vogliamo farci trovare pronti e competitivi nel rispetto della filosofia del nostro Club e dei nostri tifosi”.

La dichiarazione del Direttore Sportivo, Mauro Pederzoli: “Ho sempre pensato che l’orgoglio di far parte di questo Club sia superiore ad ogni cosa. È straordinariamente stimolante continuare a coordinare questo gruppo di lavoro, che mi ha regalato emozioni uniche. Questo viaggio è cominciato tre anni fa, con una squadra che ha saputo migliorare nel tempo, per poi imporsi e raggiungere l’obiettivo prefissato. Oggi il nostro focus è di proseguire in questo percorso di crescita, in una categoria complicata e impegnativa come la Serie A. Siamo pronti a dare il massimo, sia sotto l’aspetto manageriale sia in campo, per rendere sempre più orgogliosi i nostri splendidi tifosi”.