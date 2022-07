Pederzoli: “Siamo quasi al completo, cerchiamo un esterno d’attacco”

Intervenuto ai microfoni di 12TvParma, durante Calcio&Calcio Estate, il direttore sportivo del Parma, Mauro Pederzoli ha fatto il punto sul mercato crociato e sul lavoro che la squadra sta conducendo in altura:

“Il ritiro è iniziato bene. Si lavora con grande intensità, oggi è arrivato anche Gigi e siamo ancora più soddisfatti e più sereni. Abbiamo già detto tante volte che siamo davanti a una integrazione e non a una rivoluzione, si tratta di inserire qualche tassello in più: credo che manchi poco per completare la squadra.

Dobbiamo mettere un giocatore nel reparto offensivo. Obiettivo: mettere un tassello in più nel mercato offensivo. Per poi aspettare gli eventi e le occasioni del mercato lungo.

Indubbiamente può essere un problema avere una Rosa che non sarà quella definitiva, ma può essere un’opportunità per molti calciatori. Natan Buayi-Kiala è interessante. Ha fatto la trafila nelle nazionali giovanili, ha vinto da capitano i Giochi del Mediterraneo, c’è grande convinzione su di lui: è un giocatore da interdizione ma sa inserirsi. Hainout invece è potente fisicamente, ha grande corsa. L’idea è quella di costruire qualcosa con lui. Aspettiamoli con pazienza perché non ne vale la pena mettere pressione.

Per Chichizola siamo molto vicini, non possiamo renderlo ufficiale perché ci sono dei passaggi da fare. Siamo attenti al mercato, ma non abbiamo fretta. Vogliamo scegliere bene e quello che dovevamo fare in fretta lo abbiamo già fatto.

Abbiamo un allenatore nuovo , possiamo permetterci di lavorare con tranquillità. Faremo tre amichevoli ravvicinate di buon livello: Samp, poi la Feralpi salo e il Lecce. Stiamo lavorando con discreti risultati anche sulle cessioni.

Vazquez? Ha fatto un allenamento meraviglioso, è uno dei punti di forza e siamo ben contenti di averlo con noi. Siamo orientati sull’esterno offensivo in questo momento”.