Pederzoli: "Suzuki portiere di livello mondiale, faremo qualcosa davanti"

Niente nomi, solo indicazioni. Il direttore sportivo Mauro Pederzoli detta la linea a margine della presentazione alla stampa di Emanuele Valeri. "Siamo assolutamente in linea con tutti e con tante squadre - spiega -. La fretta non è la principale caratteristica del mercato. Abbiamo fatto la scelta di dare continuità a un gruppo che ha dei valori tecnici e umani, di percorso condiviso. Il mercato è lungo, da un punto di vista può essere una brutta cosa, ma dall'altra rappresenta un’opportunità. Questa lunghezza permette di poter scegliere con maggiore attenzione le cose da fare. C’è la possibilità di rendere possibile traguardi e obiettivi che all’inizio non sembravano. La squadra ha iniziato, abbiamo un gruppo consistente sia da un punto di vista numerico che qualitativo. Conosco bene le regole di questo gioco. Suzuki è un portiere di livello mondiale, ha una quotazione straordinaria dal punto di vista tecnico e gode di una grandissima considerazione. Cercato in Europa e anche oltre. Abbiamo tre portieri giovani, bravi e promettenti che hanno bisogno di dare una accelerata alla loro carriera. Turk, Rinaldi e Corvi devono crescere, pensando di poter tornare magari a Parma tra qualche tempo".

Il centravanti? Pederzoli preferisce parlare di reparto d'attacco. "Pecchia ci ha abituati alla sua maniera di vedere il calcio e a come interpreta la fase offensiva. E’ un po’ di tempo che è qui. Intaerverremo nel reparto offensivo, qualcosa faremo ma sarà un giocatore utile per il modo di intendere il calcio. In difesa siamo a posto. Preferisco parlare di reparto difensivo, abbiamo giocatori polivalenti come Delprato e Coulibaly. Non escludo però che possa essere fatto un intervento anche lì, il mercato ci abitua a sorprese che non sono da escludere a priori. Siamo contentissimi di tutto quello che ha fatto Osorio con la maglia del Venezuela, è in una forma strepitosa. Stanno lottando per andare al Mondiale, noi lo aspettiamo dopo le vacanze. Abbiamo la fortuna di avere una rosa consistente, non abbiamo esuberi ne esigenze particolari neanche in uscita. Non saremo noi a offrire i nostri giocatori. Non abbiamo nessun tipo di ansia, ripeto: siamo qua e pronti ad ascoltare eventuali offerte. Cobbaut ha vissuto un'esperienza in Belgio, la nostra volontà è quella di trovare una soluzione fuori da Parma".