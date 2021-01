Per l'attacco c'è un brasiliano: Marcos Paulo

Con in testa la Coppa Italia, ma soprattutto la sfida salvezza di domenica con la Sampdoria, il Parma guarda anche al mercato. Ultimi dieci giorni fondamentali per il direttore sportivo Marcello Carli e il suo vice ALessandro Lucarelli, impegnati a garantire a Roberto D'Aversa assistenza sul fronte acquisti. C'è da rafforzare il reparto offensivo, l'ultima idea in casa Parma è Marcos Paulo, ala sinistra di diciannove anni del Fluminense, con doppio passaporto brasiliano e portoghese. Il ragazzo, con il contratto in scadenza a giugno 2021, potrebbe liberarsi e arrivare in Italia, ma c'è da battere la concorrenza dell'Atletico Madrid.