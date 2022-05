Per Pecchia tre passi avanti: attesa la firma nelle prossime ore

Il Parma lavora a fari spenti per portare Fabio Pecchia sulla panchina crociata. Dovrebbe essere lui, con molte probabilità, il sostituto di Beppe Iachini. Per l'ex Cremonese sarebbe pronto un ricco biennale da firmare - salvo intoppi clamorosi - nelle prossime ore. Il direttore dell'area tecnica del Parma, Javier Ribalta, sta lavorando per limare in le distanze tra le parti e chiudere il prima possibile il discorso. Dovrebbe essere tutto pronto anche per l'annuncio. Il curriculum di Pecchia ha convinto anche Kyle Krause che ha sciolto le riserve, abbandonando l'idea di un tecnico più 'glamour' e lasciandosi convincere in nome di una praticità che in Serie B spesso è dominante. Krause ha dato l'ok definitivo per quello che dovrebbe essere il suo quinto allenatore in 20 mesi. E forse si spiega anche con questo il fatto che le vittorie della sua gestione siano appena 14 in due anni, nei quali ha collezionato una retrocessione in Serie B da ultimo in classifica e un anonimo 12esimo posto, l'anno successivo. La linea americana non ha pagato, chissà che quest'anno sia quello giusto per imbroccare la via di Damasco.

Adesso il Parma prova a ripartire da Fabio Pecchia, fresco di promozione con la Cremonese che ha lasciato per intraprendere un nuovo percorso. Le parti sono d'accordo praticamente su tutto, il tecnico avrebbe ricevuto rassicurazioni sul mercato. Ripartire dai giovani in rosa ai quali aggiungere innesti che conoscano la categoria. Niente più azzardi, pochi i giocatori da scommessa. Servono certezze. Il biennale che gli ha proposto il club crociato è di prima fascia. Superata anche qualche divergenza di veduta tra il presidente americano e i suoi dirigenti, Pecchia ha ottenuto il via libera. E pensare che da Parma c'era già passato, ma senza indossare la maglia crociata: stagione 1993-1994, il suo cartellino venne prelevato dall'Avellino. Era il Parma che di li a poco avrebbe stupito il mondo del calcio, scrivendo una delle pagine più belle. Non ci fu spazio per un giovane centrocampista nella provinciale pronta a trionfare in Italia e in Europa, pronta a giocarsela con le più forti. Arrivò il Napoli, Pecchia scrisse da li le sue pagine da calciatore.

Ma la vita sa essere imprevedibile: due anni dopo, nel 1996, assieme a un bel pezzo di Parma, Fabio Pecchia vinse il campionato europeo Under 21. Con un certo Gigi Buffon che ritroverà - probabilmente - da capitano e Brambilla. C'era anche Morfeo che da Parma è poi passato deliziando il pubblico esigente del Tardini e ci ha messo le radici in qualità di imprenditore. Potrebbe essere una reunion d'altri tempi, se dovesse firmare il contratto che è sulla sua scrivania.