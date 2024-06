Perin rilancia: "Voglio rimanere alla Juventus"

"Magari l'anno prossimo mi accorgo che voglio giocare con più continuità, ma io sono uno che vive nel presente. E nel presente lo stimolo più grande è dato dalla possibilità di giocare ancora con la maglia di questa squadra, una delle squadre più forti al mondo". Le parole sono quelle di Mattia Perin, la squadra alla quale si riferisce è la Juventus. Nel corso di un'intervista ad Akos Podcast, il vice di Wojciech Szczęsny ha allontanato il Parma, una delle tante squadre a cui è stato accostato in questo inizio di calciomercato. Poco importa se Perin gioca meno, l'importante per l'ex Genoa è farlo alla Juventus. "Quest'anno, senza coppe, sono sceso in campo poche volte, ma la mia è stata una scelta ponderata. Soltanto lo scorso anno, per esempio, avevo disputato 19 partite, che per un vice non sono poche. E poi sono sfide che pesano: giocare in Champions League o finali con un trofeo in palio è stimolante in un modo incredibile. Per questo ho rinnovato con la Juventus quando ero in scadenza: vestire la maglia bianconera mi responsabilizza".

Il Parma sta cercando un portiere, Perin era stato accostato ai crociati anche se non è mai partita una vera e propria trattativa. L'Area Tecnica di Krause cerca giovani da valorizzare. Lui, nelle gerarchie di Pecchia, poteva essere la guida per il pacchetto difensivo, ma il numero uno ex Genoa si è tirato fuori da sé, ribadendo che la sua volontà: quella di rimanere a Torino: "Alla Juventus, quando arrivi, sposi una cultura e una storia, ne diventi parte integrante. Ho cercato di conoscere al meglio la storia della società ed è qualcosa che ti entra nelle viscere: è una delle poche realtà ancora a conduzione familiare e questo ti trasmette un'energia incredibile".