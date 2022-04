Perugia-Parma 1-0 | Burrai su rigore, partenza in salita per i crociat

Contro il Perugia, il Parma prova a trovare motivazioni per trascinarsi alla fine di un campionato che non può più offrire tanto ai crociati. Niente, se non qualche possibilità ai giovani che devono dimostrare di meritarsi la maglia anche per l'anno prossimo. La società sta lavorando in vista di un futuro che - con molte probabilità - sarà senza Iachini. "Abbiamo gettato le basi per una squadra su cui lavorare - ha detto l'allenatore in conferenza stampa - ma sul futuro ci confronteremo con la società". Il suo futuro immediato dice Perugia: "Un avversario molto ostico - spiega l'allenatore del Parma - una squadra che ti viene addosso, gioca sull'uomo e riparte in velocità. Servirà una gara veloce di testa e di istinto, con un atteggiamento di un certo tipo. La squadra spesso lo ha fatto, dovremo continuare con questo atteggiamento: sarà importante saper legare il gioco, non perdere palla in uscita, costruire bene in manovra per andare a finalizzare, essere lucidi negli ultimi venticinque metri".

Ci sarà una chance dal 1' per Roberto Inglese, che non gioca una partita da titolare dalla partita con il Pisa del 22 febbario. Con lui uno tra Simy e Pandev. Benedyczak parte dalla panchina, non è al meglio: non ha ancora smaltito la botta all'anca presa in occasione della partita contro il Como. Tutino non convocato (quattro giorni con la febbre e un solo allenamento). Attacco ai minimi, con Correia che si gioca un posto con Oosterwolde sulla fascia sinistra, visto lo stop di Man in allenamento. Vazquez farà il trequartista. A centrocampo, accanto all'inamovibile Bernabé dovrebbe esserci Juric. La squalifica di Danilo impone a Iachini un cambio forzato nell'assetto difensivo: Circati va verso la sua terza gara da titolare. Con lui Delprato e Cobbaut. In porta pronto il rientro di Buffon, assente dalla gara con la Reggina del 5 marzo.

PROBABILI FORMAZIONI

PERUGIA (3-4-1-2): Chichizola; Rosi, Curado, Dell'Orco; Ferrarini, Burrai, Segre, Lisi; Santoro; Carretta, Olivieri. All: Alvini

PARMA (3-4-1-2): Buffon; Delprato, Circati, Cobbaut; Rispoli, Juric, Bernabé, Oosterwolde; Vazquez; Benedyczak, Pandev. All: Iachini