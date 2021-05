La Piccardo Traversetolo vince a tavolino la partita con il Colorno

Gli ospiti non hanno utilizzato per tutto l'incontro un giocatore classe 2000, come previsto dal regolamento. Per la Piccardo Traversetolo disposta anche la ripetizione della gara con il Del Duca Grama

Il Giudice Sportivo cambia la classifica del campionato di Eccellenza e incide sulla graduatoria di due squadre parmensi. La gara fra Piccardo Traversetolo e Colorno, terminata sul campo 1-1, si trasforma in un 3-0 per i padroni di casa perché, recita il comunicato, “la società Colorno in conseguenza delle sostituzioni effettuate al 38’ del secondo tempo è venuta meno all’obbligo di impiegare sin dall’inizio, e per tutta la durata della gara, un “giovane calciatore” in relazione alla fascia di età dal 01/01/2000 in poi”.

Sempre la Piccardo Traversetolo è protagonista del comunicato della Figc regionale per un’altra partita, quella giocata il 9 maggio con il Calcio Del Duca Grama. Anche in questo caso l’1-1 ottenuto sul campo non verrà omologato e la gara dovrà essere rigiocata perché “l’arbitro è incorso in un errore tecnico. Nella specie il direttore di gara ha espressamente dichiarato che al 33’ del primo tempo ha erroneamente espulso il numero 17 della Soc. Calcio Del Duca Grama e non il numero 7. Per effetto dell’errore appena descritto, quest’ultimo calciatore restava in campo fino al momento della sua sostituzione, ovvero fino al 28’ del secondo tempo”.