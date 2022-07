Pinzolo, si rivede in campo Buffon

Primo allenamento nel ritiro di Pinzolo per i Crociati sul campo del Centro Sportivo Pineta. La seduta del mattino si è svolta con riscaldamento tecnico, torelli, esercitazioni tattiche per reparti e, per concludere, allenamenti individuali personalizzati.

Gigi Buffon si è allenato regolarmente con il gruppo portieri sul campo, agli ordini del preparatore Valerio Visconti. Gigi si è alternato fra i pali con Chichizola, Corvi e Borriello: oltre all’allenamento sul campo ha proseguito la seduta in palestra, nel percorso personalizzato che sta svolgendo. Al termine, prima di rientrare in hotel, il nostro Capitano è stato richiesto dai tantissimi bambini e bambine che lo hanno aspettato fuori per firmare autografi e fare selfie.

Sabato 23 luglio i Crociati sosteranno una seduta di allenamento al mattino (rifinitura) prima della partita amichevole contro la Feralpisalò, in programma alle ore 17:00 con ingresso libero al Centro Sportivo Pineta.