Pisa-Parma 0-0 LE PAGELLE | Simy, quanto spreco. Man grande sacrificio

Ecco le pagelle di Pisa-Parma 0-0

Turk 6,5 - Primo pallone giocato non proprio in maniera convinta: con i piedi spara fuori. Pazienza, si rifarà. Uscita bassa che serve a sventare il cross di Birindelli. Benali lo grazia, ma lui è attento quando accorcia. Era arrivato anche su Marin, prima che l’arbitro fischiasse il fallo. Ottimo debutto, non era semplice in questo clima di incertezze.

Delprato 6 - Quasi come un gol il salvataggio in diagonale su Puscas, nel primo tempo, ma la seconda volta si fa beffare dall’attaccante che trova la sponda giusta per Benali che sbaglia davanti al portiere. Poi si rimette in sesto, randella e fa il suo con diligenza e puntualità.

Danilo 6,5 - Bravo come al solito sui palloni alti, un po’ in sofferenza quando si gioca palla a terra. Si mostra attento su Torregrossa. Decisivo in chiusura su Cohen alla fine di una gara condotta in modo gagliardo.

Cobbaut 5,5 - Ha sulla testa una buona palla da indirizzare verso Nicolas, nel primo tempo. Poteva sfruttarla meglio. Dorme su Cohen, quando il trequartista del Pisa gli sfila davanti e per poco non concede il rigore. Distratto in quell'occasione.

Coulibaly 5,5 - Birindelli lo costringe a stare basso. Un po’ timido, più presente in fase difensiva che in fase offensiva.

56’ Correia 6,5 - Buone cose anche da lui. Iachini lo sta recuperando. Entra con buon piglio, punta sempre l'uomo e crea spesso la superiorità numerica.

Bernabé 5,5 - Gioca pochi palloni, uno lo cede in grande stile a Torregrossa. E’ alla terza da titolare, fermo da mesi, non sfigura. Pesa il giallo, sostituito.

56’ Sohm 5,5 - Entra per chiudere gli spifferi e fare a sportellate con i dirimpettai avversari. Qualche volta ci riesce, qualche altra no. Ma fa parte dell'andamento stagionale di un calciatore che sembra sempre possa dare tanto, ma che stringi stringi fa poco.

Juric 6 - Un po’ lento, nel primo tempo non tanto efficace come filtro, meglio nella ripresa quando fa legna prima con Bernabé poi con Sohm. Presente anche in area avversaria, ma fa meglio quando deve rompere il gioco.

Man 6,5 - Il migliore in campo, per applicazione sicuramente. Concentrato, sempre in partita, si lancia in un paio di volate che potevano essere sfruttate meglio. Diverse le chiusure preziose. Quanto ha corso.

Vazquez 5 - Nagy lo bracca, Marin lo picchia e lui si innervosisce. Non è il solito mudo, comprensibile, sta tirando la carretta da mesi. Esce stremato.

87’ Brunetta sv.

Inglese 6 - E’ ancora a caccia della migliore condizione, Iachini gli dà subito fiducia ma non trova l’intesa con Benek. Meglio quando entra Simy. Fornisce un assist delizioso al compagno, poi si sbatte come sempre, ma di occasioni ne ha poche. Prova positiva.

71’ Tutino 6 - Al 79’ ha l’occasione giusta in contropiede. Si mette la palla sul destro, calcia ma trova Nicolas. Allunga la squadra.

Benedyczak 5 - Sgonfio, mai in partita. Ne vede pochissime, non ritrova il filo del discorso lasciato in sospeso a dicembre. Esce senza lasciare traccia.

46’ Simy 5 - Si mangia due gol, uno più facile facile per un attaccante come lui. Non è sempre pulito, a volte ci mette molto per pensare e finisce per sbagliare scelta.

Iachini 6 - Buon punto preso su un campo difficile. Le tantissime assenze non snaturano la squadra, che riesce a rimanere compatta e a fornire una prestazione gagliarda. Sceglie Inglese con Benek, ma l'esperimento dura 45'. Va meglio con Simy. Recuperato Man, spera di fare lo stesso con qualche altro calciatore, vedi Correia e Inglese stesso, o Tutino. Torna a casa con un po' di consapevolezza in più. Con questo spirito si può tornare a lottare. Ma senza gol... .