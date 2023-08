Pisa-Parma 1-2 LE PAGELLE | Il graffio di Čolak vale tre punti

Ecco le pagelle di Pisa-Parma 1-2

Chichizola 5,5 - Non è serata da straordinari neanche questa. Qualche uscita, ma tutto sommato nel primo tempo, e per gran parte della gara, è ordinaria amministrazione. Tocca il rigore di Valoti ma non lo tiene. E così si consuma l'1-1. Peccato, avrebbe potuto chiudere la partita ancora da imbattuto.

Coulibaly 5 - Un motorino che va avanti e indietro sul binario di destra per gran parte del primo tempo. Fa tante cose buone ma, purtroppo, anche una cattiva: si appende a D'Alessandro e lo stende con un giallo già sulla groppa. L'arbitro lo manda nello spogliatoio con una buona mezzora d'anticipo.

Delprato 6,5 - Comincia in mezzo, di fianco a Circati e finisce a destra dopo l'espulsione di Coulibaly. Gara modesta, senza infamia né lode. Fino all'assist per il gol di ?olak.

Circati 6,5 - Un paio di volte rischia di essere sorpreso alle spalle ma mostra buona rapidità nell'accorciare. Non se la cava male neanche palla al piede, quando esce a testa alta. Ottimo intervento su Masucci al tramonto della partita.

Zagaritis 6 - Prima palla pericolosa del match: sua. Recapitata sulla testa di Partipilo. Comincia attaccando, finisce stringendo i denti con il Parma in dieci.

Estevez 6 - Solito fosforo in mezzo al campo: cuce e scuce, combatte e ci mette la solita tempra.

Bernabé 6 - Di fianco a Estevez, un po' più lontano dalla porta. Amministra quando può, ma è una gara di sacrificio e lui di certo non si tira indietro. Campo pesante, non brilla, ma si fa sentire.

80' Hernani sv.

Partipilo 6 - Al 6' assapora l'idea della prima esultanza in maglia Parma con un colpo di testa che si stampa sul palo. Non proprio la specialità della casa, ma la sua presenza è costante. Si fa ammonire per placcaggio su D'Alessandro. Quando il Pisa resta in dieci dovrebbe sprintare di più, ma è lì che, con tutto il Parma, si ritrae.

46' Begi? 6,5 - Entra per sprigionare la sua tecnica nell'uno contro uno e la sua corsa, ma rischia di passare per l'uomo della beffa. Tocca appena Valoti per il rigore (generoso) del pareggio. Ma dal suo cilindro, al minuto 94', estrae un'altra mezza magia. Sterzata che mette a sedere un difensore del Pisa sulla fascia, palla a Delprato. Assist e gol di ?olak. Tjaš, l'uomo di Pecchia.

Sohm 7 - A un certo punto sembra Kessie, quando prende palla, abbassa la testa e strappa servendo l'assist per l'1-0 di Bonny. Il lavoro di Pecchia, sia tattico che psicologico, si riflette sulla metamorfosi che ha avuto questo ragazzo dal suo arrivo a oggi. Prezioso.

58' Osorio 6 - Combatte e serra i ranghi come può. La forza d'urto del Pisa è limitata dalle assenze, buon per lui.

Mihaila 5,5 - Ha voglia di mettersi in mostra e di far capire che è più di un'alternativa. Ma non sempre ci riesce. Si apprezza la generosità, ma sul campo lascia poco. Pecchia gli ordina la doccia al 45'.

46' ?olak 7 - La ferocia con cui attacca quella mezza palla in area, al 74', non si vedeva da tempo a Parma. Le caratteristiche da nove vero ci sono, servono più minuti e più palloni per dimostrarlo. Ma questo che insacca alle spalle di Nicolas vale oro.

Bonny 7,5 - Primo gol in campionato, secondo in stagione. Segna con un bel tocco sotto porta dopo il gran lavoro di Sohm, fa ammattire Leverbe che gli si aggrappa alla maglia mentre aveva trenta metri di campo davanti. Il Var richiama l'arbitro per cambiare colore al cartellino: da giallo a rosso. Decisione corretta. Adesso quando i compagni sono in difficoltà vanno da Bonny. E Ange-Yoann risponde presente: unstoppable, anche per Marin che viene ammonito nel tentativo di fermarlo.

59' - Benedyczak 5,5 - Non si vede tanto stavolta: ma gli si può perdonare una parte di recita in cui fa andare avanti gli altri, dopo tante scene da primo attore.

Pecchia 6 - Vince la sua terza gara di fila in campionato, la quarta ufficiale, la settima in otto gare: amichevoli comprese. Trova la forza anche in panchina, roba che l'anno scorso mancava. Un inizio da urlo, che lo proietta al primo posto in classifica. Ma perché i suoi hanno smesso di spingere in superiorità numerica portandosi dentro casa il nemico fino al gol del pareggio? Per ora bene così, aspettando il derby che in casa Parma aspettano dal suo arrivo.