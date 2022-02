Pisa-Parma LE ULTIME | Tutino-Simy, Iachini ci pensa

Il Parma cerca di invertire la rotta e, nel giorno del compleanno di Franco Vazquez, prova confezionare il regalo per il mudo centrando una vittoria che allieterebbe i giorni bui a Collecchio e dintorni. Le premesse non sono certo le migliori, contro il Pisa le assenze saranno tantissime. Regalare, per dirla alla Iachini, tanti calciatori a una squadra già forte di suo non è mai una buona idea. Ma bisogna andare oltre a queste problematiche, ha detto il tecnico in conferenza stampa, in Toscana servirà tutta l’efficienza di un Parma nei guai ma che ha voglia di rimettersi in carreggiata.

Lo deve fare senza Buffon e Colombi, oltre a Schiattarella, Cassata, Costa e Pandev out, c'è anche Danilo non al meglio. Beppe si gioca tutto con quello che ha a disposizione, non bisogna perdere le distanze tra i reparti, in questo momento conta più che mai rimanere compatti e remare tutti dalla stessa parte per uscire da una situazione complicata, certificata da una contestazione che per la prima volta, sabato pomeriggio, ha preso di mira anche il presidente Krause reo - per i tifosi - di aver fatto delle scelte sbagliate in ogni ambito: da dirigenti a calciatori.

Intanto Iachini si affida al suo uomo migliore, Vazquez, e spera nella redenzione di Simy e Tutino, favorito su Benedyczak per un posto da titolare. L’ex Salernitana, diventato un caso, sta trovando poco spazio e dopo l’ora di Cremona contro la Ternana non ha giocato neanche un minuto, nonostante la squadra fosse sotto nel punteggio.

A centrocampo le scelte sono forzate. Rispoli a destra e Man (o Coulibaly) a sinistra. In mezzo tutto gira attorno a Vazquez, sorretto da Sohm e Bernabé, in ballottaggio con Brunetta. Osorio dovrebbe ritrovare il posto da centrale, davanti a Turk. Danilo potrebbe andare verso la panchina, il brasiliano non è al meglio ma Iachini non ha il sostituto, a meno che non decida di affidarsi a Balogh o Circati. C’è da invertire un trend negativo, per sperare ancora in qualcosa di buono.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-3-1-2): Nicolas; Hermannsson, Leverbe, Caracciolo, Birindelli; Mastinu, Nagy, Marin; Cohen; Puscas, Lucca. All: D'Angelo.

PARMA (3-4-1-2): Turk; Delprato, Osorio, Cobbaut; Rispoli, Vazquez, Bernabé, Sohm, Man; Simy, Tutino. All: Iachini.