Pisa-Parma LE ULTIME | Čolak sfida Bonny per un posto davanti

Un po' lo slancio di un inizio folgorante con due vittorie su due partite e sei punti in tasca, un po' per un primo posto che mancava da più di duemilacento giorni da difendere, il Parma va a Pisa consapevole che bisogna continuare a schiacciare il piede forte sull'acceleratore per cementare il gruppo più che proteggere il primato. Fabio Pecchia si affiderà a una squadra molto simile a quella che ha scaraventato via la resistenza della Feralpi e l'organizzazione del Cittadella. Man è indisponibile, tocca a uno tra Partipilo e Sohm fare avanti e indietro sulla fascia. Volendo, nella batteria di esterni c'è anche Mihaila in cerca di riscatto perenne.

C'è bisogno però di vedere lo stesso spirito che si è visto nei primi 180' di campionato. Quello che ha permesso a Benedyczak e Bernabé di archiviare con due gol per tempo le prime pratiche per poi riaccendere la speranza nel popolo crociato attraverso un gioco a tratti brillante. A Pisa l'intenzione è quella di continuare a mantenere il ritmo e prepararsi in attesa del derby di sabato. Rispetto alla partita contro il Cittadella dovrebbe tornare Circati al centro della difesa. Bernabé e Sohm lottano per un posto sulla trequarti, dietro uno tra Bonny e ?olak. Il croato potrebbe giocare dall'inizio in una gara in cui la prestanza fisica e la tecnica devono andare di pari passo per portare a casa il risultato.

PROBABILI FORMAZIONI

PISA (4-2-3-1): Nicolas; Calabresi, Canestrelli, Leverbe, Beruatto; Veloso, Nagy; Arena, Valoti, D'Alessandro; Masucci. All: Aquilani.

PARMA (4-2-3-1): Chichizola; Delprato, Osorio, Circati, Coulibaly; Estevez, Hernani; Partipilo, Bernabé, Benedyczak; ?olak. All: Pecchia.