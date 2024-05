Play The Games, gli eventi da Busseto a Noceto

Si è svolta oggi, Venerdì 31 Maggio 2024, alle ore 11:30 presso la Sala Spazio 51 nella Sede della Provincia di Parma la Conferenza Stampa di Presentazione della 6° Tappa dei Play The Games 2024 organizzati dal Team Emilia Romagna Special Olympics per la sesta edizione.

L’incontro moderato dal Dott. Roberto Ghiretti ha visto la presenza di stampa, autorità, partner e atleti che saranno protagonisti dei giochi della prossima settimana. A fare gli onori di casa Raffaella Devincenzi, Sindaco di Neviano, consigliere provinciale “porto a voi i saluti del nostro Presidente Provinciale Andrea Massari in questa occasione mi trovo a mio agio perché stiamo promuovendo lo sport inclusivo con un progetto ambizioso di cittadella paraolimpica per il quale ringrazio il supporto della Regione e del Ministero. Stiamo togliendo tutte le barriere architettoniche per far svolgere a chiunque l’attività sportiva. In Provincia siamo riusciti a realizzare piccoli passi ma molto significativi. Lo sport è importante e deve essere per tutti.”

Sette saranno gli sport (Atletica, Badminton, Bocce, Equitazione, Pallavolo, Rugby e Tennistavolo) che si svolgeranno in quattro comuni della provincia di Parma (Busseto, Fidenza, Noceto e Salsomaggiore)che ospita la tappa emiliano romagnola e che ha visto nella Regione Emilia Romagna un supporto fondamentale che Gianmaria Manghi, sottosegretario alla presidenza della giunta regionale, ha sottolineato “sostenere un’iniziativa di questo tenore restituisce il senso vero di quello che la Regione con Sport Valley sta cercando di fare al riguardo del rapporto fra sport e disabilità. Un punto fermo della Carta Etica approvata anche grazie al supporto del consigliere Daffadà qua presente e che ringrazio per la sua partecipazione. Sono orgoglioso che un territorio come il nostro sia sede, con il contributo dei quattro comuni coinvolti, di un evento così importante e inclusivo.”

Pierpaolo Sardu, vice direttore Special Olympics Emilia Romagna, che ha portato i saluti del comitato organizzatore “porto i saluti del Direttore Cristiano Previti che oggi non può essere con noi ma che mi ha chiesto di darvi il benvenuto a questa edizione che vede sette sport diversi, che hanno avuto il patrocinio delle rispettive federazioni, in quattro comuni della Provincia di Parma: Busseto, Fidenza, Noceto e Salsomaggiore. Vedrà coinvolti 800 atleti, 150 tecnici a cui si aggiungono i tecnici nazionali e le famiglie. Ci piace sottolineare che questi sono sport unificati dove atleti gareggiano assieme agli atleti partner. Chiude il cerchio su quello che è Special Olympics.”

“Siamo fortunati ad essere in una regione che investe molto nello sporte, – spiega il Prof. Antonio Bonetti delegato CONI Parma – siamo fortunati a vivere una realtà come questa e sono felice che questo evento avvenga nella nostra provincia.”

“È entusiasmante essere parte anche di questa edizione dei Play the Games – sottolinea Elisabetta Gambisi di Faro 23 – e per l’occasione abbiamo creato un programma di eventi collaterali studiati apposta per le famiglie che accompagnano gli atleti. Da attività gastronomiche fino a visite in luoghi caratteristici del nostro territorio. Mentre per gli atleti sarà possibile cimentarsi in diverse discipline grazie al progetto Prova lo Sport.”

“Il Villaggio della Salute Lyons sarà a disposizione di tutti gli atleti e i famigliari – spiega la Dott.ssa Letizia Manneschi – a Busseto ci sarà la base del Doctor Lyons con cardiologi, fisiatri e fisioterapisti e saremo itineranti con il nostro screening del diabete a tutti gli atleti con un equipe di più di venti medici, quattro fisioterapisti e dieci infermieri tutti volontari. Copriremo anche la parte di assistenza medica agli atleti.”

Grande entusiasmo anche nelle parole dei rappresentanti delle quattro amministrazioni dei Comuni che ospiteranno i giochi.

Luca Concari – Assessore allo sport del Comune di Busseto “porto il saluto del nostro Sindaco e della nostra comunità bussetana. Già nel 2015 abbiamo ospitato i giochi di Calcio a 5 e quest’anno possiamo ospitare tutte le delegazioni a partire dalla cerimonia di apertura. Stiamo già respirando il clima dei giochi perché gli atleti si stanno già allenando nel nostro centro sportivo completamente rinnovato grazie al contributo della regione Emilia Romagna. Inoltre questo evento ci ha dato l’input per far firmare a tutte le associazioni sportive di Busseto un patto sociale che ben si sposa con i valori di Special Olympics e che firmeremo l’8 Giugno al termine dei Play the Games.”

Rappresentate Amministrazione comunale di Fidenza “questo evento va oltre al messaggio solidale ma è un messaggio promozionale importante di unità e collaborazione del territorio. Un evento straordinario che sottolinea che ogni sfida può essere superata e può essere un momento di crescita personale.”

Rappresentate Amministrazione comunale di Noceto “mi sento di ringraziare la Società Rugby Noceto qui rappresentata dal Presidente Enrico Petriccioli che ci ha permesso di conoscere Special Olympics e di quanto sia importante essere partecipi come comunità nel sostenere gli atleti. Noi siamo una new entry e credo che questo possa essere solo l’inizio di un grande percorso da fare assieme.”

Luca Musile Tanzi – Sindaco di Salsomaggiore Terme “l’anno scorso abbiamo già ospitato i giochi regionali, quest’anno saranno nazionali e a collaborare saranno quattro i comuni a collaborare ed è un segnale molto importante di sinergia. Lo sport in questo evento è integrazione con atleti che riescono a dimostrare il loro valore.”

A suggello della Conferenza stampa di presentazione le testimonianze di due Atleti Special Francesco Mosca – Faro 23 e Luciano Curziotti – AsdSanseverina

Francesco Mosca “quest’anno ho vinto una medaglia d’oro nei 200mt di corsa e quella di bronzo nel salto in lungo. Special Olympics per me è divertente, stare con gli amici e gli avversari e il giuramento.”

Luciano Curziotti “Che io possa vincere, ma se non ci riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze. Special Olympics è questo è rispetto degli avversari, amicizia e divertimento.