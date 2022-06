Pre season: 1 e 2 luglio visite mediche, il 4 a Collecchio

La stagione è al via. I Crociati sono pronti a tornare in campo. La fase di pre-season 2022-23 comincia con le visite mediche a Parma nei giorni 1 e 2 luglio. Lunedì 4 e martedì 5 si ritorna a sudare in campo, con gli allenamenti previsti nel Centro Sportivo di Collecchio. Dal 6 luglio la partenza per il ritiro ufficiale di Pejo, dove nel pomeriggio di mercoledì si sosterrà il primo allenamento nella località trentina.

IL PROGRAMMA – RITIRO UFFICIALE PEJO 2022

Mercoledì 6 luglio: partenza e allenamento (ore 17:30) a Pejo (Centro Sportivo di Celledizzo)

Domenica 10 luglio: Parma A-Parma B (allenamento congiunto, ore 17:30, Centro Sportivo di Celledizzo)

Sabato 16 luglio: Sampdoria-Parma (test match, ore 17:00, Centro Sportivo di Ponte di Legno)

Al termine di questa prima fase di pre-season, i Crociati avranno due giorni di riposo (17 e 18 luglio) e riprenderanno la preparazione martedì 19 luglio al pomeriggio al Centro Sportivo di Collecchio. Nei due giorni successivi (20 e 21) sosterranno due sedute di allenamento al mattino, prima della partenza per il ritiro di Pinzolo fissata per il 21 pomeriggio. Venerdì 22 luglio i Crociati sosteranno il primo allenamento nella seconda fase di pre-season che durerà fino al 30 luglio compreso.