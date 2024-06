Pre season: Anversa-Parma sarà il secondo match amichevole

Secondo match amichevole di respiro internazionale per il Parma Calcio. Dopo il debutto nella pre-season 2024/25 contro gli svizzeri del Lugano, sabato 20 luglio (alle ore 18:30) i gialloblu di Fabio Pecchia giocheranno contro il Royal Antwerp Football Club (Anversa).

Un match che rievoca un momento storico per i nostri colori: la finale della Coppa delle Coppe nel 1993, proprio contro la squadra belga, vinta per 3-1. Si giocò a Wembley e dopo il gol in apertura di Minotti e il pareggio di Severeyns, furono Melli e Cuoghi ad andare a segno per il successo dei ragazzi di Nevio Scala. Fu una notte magica e, a distanza di 31 anni da quella sfida indimenticabile, in occasione della preparazione per il prossimo campionato di Serie A, i gialloblu sfideranno proprio la formazione belga nel suo stadio, il Bosuilstadion.

Un appuntamento che tanti tifosi vorranno rivivere per rievocare una vittoria storica che ha contribuito a rendere il Parma Calcio conosciuto nel mondo sportivo.