Premio Internazionale Sport Civiltà, anche Pioli tra gli ospiti

E' stata presentata oggi, nella sala del Consiglio Comunale, la 44ma Edizione del "Premio Internazionale Sport Civilta", manifestazione organizzata dall'Unione Nazionale Veterani dello Sport di Parma del Presidente Andrea Barella e patrocinata da Comune di Parma, Provincia di Parma, Regione Emilia Romagna, CONI e UNVS nazionale. Il 'Premio Sport Civilta" rappresenta un appuntamento prestigioso per il mondo spotivo nazionale Ne hanno parlato Marco Bosi, Assessore allo Sport del Comune di Parma, Andrea Barella, Presidente UNVS Parma; Vittorio Adorni - ex Ciclista vincitore del Giro d'Italia 1965 e Campione del Mondo 1968; Massimo De Luca, Giornalista Sportivo; Antonio Bonetti, Delegato provinciale CONI Parma; Alberto Scotti, ex Vice Presidente UNVS; Roberto Del Signore, Presidente emerito Fondazione Monte Parma. Ha moderato Giancarlo Ceci. Il "Premio Sport Civilta", ormai "grande classico" del mondo sportivo nazionale e locale, è anche il fiore della Sezione di Parma dei Veterani dello Sport.

Tra i premiati ci sarà anche l'allenatore del Milan, Stefano Pioli, parmigiano doc e fresco vincitore dello Scudetto proprio con i rossoneri. Sarà l'occasione di ripercorrere - con il tecnico rossonero - i primi episodi della sua carriera cominciata sui campi di Parma che lo hanno portato in giro per l'Europa.

L'evento si terrà lunedi 14 novembre alle ore 16.30 nella splendida cornice del Teatro Regio. Nell'occasione si avvicenderanno sul palco grandi protagonisti dello sport nazionale, dagli atleti che si sono distinti nell'annata in corso in manifestazioni continentali e mondiali, fino a dirigenti, allenatori ed attori del mondo dello sport uniti dal denominatore comune dell'etica e del senso civico. La Giuria, presieduta da Vittorio Adorni, ha anche quest'anno contribuito alla riuscita di un evento che mancava dal 2019 sulla scena cittadina. Un evento cresciuto nel tempo grazie alla professionalità del giornalista Massimo De Luca, conduttore da molti anni della manifestazione insieme alla giornalista di casa Francesca Strozzi, ed all'estro del vulcanico Marco Caronna, al quale anche quest'anno è stata affidata la regia. Un ringraziamento particolare va a Fondazione Monteparma ed al Presidente Avv. Mario Bonati, che fin da subito ha creduto nel potente messaggio dell'evento, dando un contributo fondamentale per la realizzazione dello stesso. Parimenti, la Sezione di Parma di UNVS deve anche ringraziare i numerosi sponsor che hanno voluto dare il loro contributo alla manifestazione. Le prenotazioni (obbligatorie) per l'evento devono essere inviate via mail all'indirizzo: segreteria@un vsparma.it. L'ingresso al Teatro Regio è libero.

Andrea Barella, Presidente UNVS Parma, ha reso noto i nomi dei premiati.

Atleta dell’anno: la ginnasta Asia D’Amato e la Nazionale Italiana di Pallavolo Maschile. Il Premio Ercole Negri sarà assegnato al velocista Fausto Desalu; il Premio Solidarietà alla Fondazione Mauro e Vialli; il Premio Stampa al giornalista Luigi Garanzini (Gigi); il Premio Sport e Lavoro al pilota di elicotteri Maurizio Folini; la Benemerenza Sportiva al medico dello sport Paolo Zeppilli; il Premio Ambasciatori dello Sport allo sciatore di velocità Simone Origone; il Premio Una Vita per lo Sport all’ex calciatore e allenatore Stefano Pioli.

Andrea Barella ha ricordato come il premio ritorni “rinnovato, pur nel solco della tradizione” dopo i due anni di fermo dovuti alla pandemia. Ha ringraziato tutti coloro che, a vario titolo, hanno reso possibile l’iniziativa con particolare riguardo a Fondazione Monte Parma. “Sarà una grande festa – ha detto – in nome dei valori dello sport, in cui saranno presenti tanti giovani”.