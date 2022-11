Premio Sport Civiltà, Pioli: "Tornare? Sono parmigiano al 100%, vedremo in futuro"

Stefano Pioli ha vinto il Premio Una Vita per lo Sport. L'ex calciatore e allenatore del Parma è tornato al Teatro Regio, nella sua città dove è nato e cresciuto anche calcisticamente. Durante la cerimonia di assegnazione del premio internazionale “Sport e Civiltà”, Pioli non ha chiuso a un suo ritorno: “Sono parmigiano al 100% - ha detto sul palco durante la premiazione - ho tutti gli affetti qui e quando voglio stare veramente bene vengo qua. È stato un grosso dispiacere non riuscire a fare bene qua, ma sono arrivato in un momento particolare e probabilmente non ero ancora pronto come lo sono adesso. Il futuro è difficile da prevedere nella nostra professione. Quello che mi interessa è avere sempre lo stesso entusiasmo, la stessa passione e la voglia di migliorare. Il futuro lo affronterò e vedremo cosa succederà".