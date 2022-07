Presentata la 24° Reale Mutua Parma Mezza Mararona 2022

“Debutta” in Municipio la nuova maglia dedicata alla Reale Mutua Parma Mezza Maratona 2022, consegnata al neosindaco Michele Guerra. Così Cus Parma e Agenzia Coscelli Fornaciari Corniali rilanciano l’evento sportivo clou di settembre, giunto alla 24esima edizione, che andrà in scena sabato 10 e domenica 11. La manifestazione, un appuntamento imperdibile nel calendario dei runner, è frutto di un sodalizio consolidato che quest’anno torna a pieno regime. Una due giorni densa d’iniziative che coroneranno con la domenica di corsa dedicata agli atleti e non provenienti da tutta Italia. L’incontro con il primo cittadino è stata l’occasione per augurare l’ufficiale “in bocca al lupo” al sindaco Guerra.

“Quest’anno torniamo, se possibile, ancor più motivati e pronti a offrire un evento nuovo – chiosa Michele Ventura, al timone del Centro Universitario Sportivo -. La pandemia, che ha pesato anche su di noi, è stata l’occasione per ripensare quello che si conferma a tutti gli effetti l’appuntamento imperdibile di settembre per i runner. L’anno scorso, per senso di responsabilità e in linea con le direttive istituzionali e quelle delle federazioni, abbiamo lanciato un format smart e rispettoso della situazione. Oggi torniamo a un palinsesto ricco di iniziative, questo senza dimenticare l’attenzione alla salute e al benessere. Per realizzare tutto questo, inutile dirlo, è essenziale poter contare su istituzioni e partner che condividono valori e speranze, prima ancora delle risorse. In primis il Comune di Parma, da sempre al nostro fianco, in particolare il sindaco Guerra che ha intrapreso la strada alla guida della città con senso di responsabilità e sensibilità. E’ doveroso inoltre ringraziare tutti i partner a cominciare dall’Agenzia Coscelli, Fornaciari e Corniali di Reale Mutua, con cui abbiamo costruito nel tempo un rapporto consolidato e un feeling autentico”. “Siamo ancora una volta orgogliosi e felici di rinnovare la nostra partnership con il Cus Parma e di rilanciare insieme questo evento che è ormai diventato un appuntamento immancabile per la città – spiegano Carlo Coscelli, Riccardo Fornaciari e Alessandro Corniali, al timone dell’Agenzia Cfc di Reale Mutua -. La comunione di intenti tra CFC ed il Cus è più forte e solida che mai ed anche quest’anno aspettiamo tante persone, parmigiani e non, in Piazza Garibaldi; al nostro stand parleremo di welfare e lo faremo anche mettendo a disposizione della cittadinanza prestazioni gratuite in ambito salute: siamo infatti fortemente convinti che il binomio “salute e sport” rappresenti la miglior forma di assicurazione”.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE - La Mezza Maratona, ovvero la distanza dei 21 chilometri rimane la “regina”, ma al suo fianco si conferma la Parma10 km, sia nella sua versione competitiva che in quella special ovvero aperta a tutti. Tornerà anche la Erreà Parma Kids, manifestazione riservata ai giovani e giovanissimi che si correrà il sabato pomeriggio. Alla domenica mattina, in concomitanza con le gare sulle distanze da 21 e 10 km, ecco finalmente la camminata da 5 km Corri per la Vita: l’occasione per le famiglie, le compagnie e semplici amici che s’incontrano con entusiasmo e vivono la città in modo diverso. E proprio grazie a queste rimane l’impegno e il sostegno al mondo del volontariato fortemente condiviso dall’agenzia Coscelli Fornaciari e Corniali di Reale Mutua.