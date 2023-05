Presentato l'accordo tra Parma e Puma

Parma Calcio e Puma di nuovo insieme. Come anticipato da ParmaToday.it, i crociati torneranno a vestire le divise disegnate dallo sponsor tecnico che ha segnato l'epoca dei grandi fasti. Dal debutto di Buffon, ai gol di Crespo e Chiesa. Una notte che abbraccia la storia, il presente e il futuro del nostro Club. Al Castello di Felino, location selezionata per l’annuncio della partnership fra due brand iconici, è stata una notte che ha rievocato forti emozioni.

L’annuncio di questo rapporto che si riannoda dopo le tre stagioni vissute insieme a metà degli Anni 90 (dal 1995 al 1998) e che sarà attivo dal 1° luglio 2023 per le squadre maschili, femminili e giovanili, è stato dato dal Managing Director Corporate crociato, Luca Martines, e dal General Manager di PUMA Southern Europe, Javier Ortega.

LUCA MARTINES (Managing Director Corporate Parma Calcio)

“Siamo qui per rendere omaggio a quello che siamo noi oggi, a quello che ha aiutato a costruire la nostra identità. Quest’anno celebriamo 110 anni, una storia molto lunga, e ci dice quello che siamo noi oggi. Vogliamo pensare al nostro futuro, per scrivere pagine del calcio italiano, come è stato in passato. Tornare a essere protagonisti, ritornare al grande Parma oggi. In questo contesto si inserisce la collaborazione con PUMA, una società e un brand che vestono i più grandi campioni di diverse discipline. L’eccellenza è il suo mantra, come il fair play per giocare in maniera giusta. Capace di essere rappresentativa per le persone qui, ma capace di portarci altrove”.

AVIER ORTEGA (General Manager PUMA Southern Europe)

“Sono davvero orgoglioso di essere qui oggi per celebrare la partnership pluriennale che, a partire dal 1° luglio 2023, tornerà a unire dopo quasi trent’anni PUMA e il PARMA CALCIO che nel triennio 95/98 hanno scritto insieme pagine gloriose della storia del Club crociato come la prima partecipazione in Champions League, il secondo posto in campionato nel 1997 e senza dimenticare il nostro Gigi Buffon che proprio in maglia PUMA esordì in Serie A con una prestazione incredibile nel novembre 1995, contribuendo a fermare il Milan di Capello al Tardini. Per noi questa collaborazione è caratterizzata da valori condivisi, amore per il calcio e la passione che unisce tutti i tifosi, generazione dopo generazione, attorno al Parma Calcio. I valori di questa partnership condurranno al cambiamento del gioco anche al di fuori del campo, aprendo nuovi orizzonti per promuovere il Club sia a livello locale che internazionale”.