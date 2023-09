Presentato il progetto per il nuovo Tardini: ecco come sarà

Verrà depositato in mattinata il progetto definitivo di restyling dello Stadio Tardini. Un impianto interamente finanziato dall'ente privato, Kyle Krause in questo caso, che metterà a disposizione una somma vicina ai 138 milioni di euro per la realizzazione di uno stadio che conterrà 21mila spettatori e che sarà ricostruito interamente in due anni. Questa, almeno, è l'intenzione del club che punta alla primavera del 2024 come data di inizio dei lavori, indipendentemente dalla categoria. Sarà uno stadio costruito con materiale interamente eco sostenibile, che vedrà - finalmente - la copertura di tutti i settori mediante pannelli fotovoltaici, di modo che l'impianto sia in grado di garantire un adeguato autoconsumo dentro una “Comunità Energetica” che coinvolgerà tutto il quartiere di riferimento. A proposito: nessun edificio già presente nei pressi del Tardini subirà modifiche. L'impianto conserverà la porta d'accesso monumentale e l'ingresso principale sarà sempre quello di via Partigiani d'Italia. Il Parma ha strappato una concessione superiore a quella che anche i tecnici di Krause si aspettavano all'inizio delle discussioni. Per tanto tempo questo punto aveva rappresentato un nodo complesso da sciogliere per il club che ha ottenuto il sì per novanta anni. Si tratta di un impianto moderno, inclusivo e che vede l'accesso per i diversamente abili facilitato e senza barriere, sostenibile dal punto di vista ambientale. Tema caro al presidente e alla sua famiglia. Ed è stato proprio in nome di questa sostenibilità che è stata rivista la prima bozza di progetto. Nei pressi della gradinata sorgerà uno spazio pensato principalmente per manifestazioni ed eventi. Il club mira a rendere fruibile il Nuovo Stadio Tardini anche lontano dalle partite: per rendere vivo l'impianto sette giorni su sette. Si tratta di un progetto complesso, che vedrà la demolizione completa della struttura attuale sulla quale sorgerà poi una nuova. Nel progetto depositato, il club si impegna a sostenere la costruzione di uno stadio temporaneo nelle vicinanze dove andare eventualmente a giocare le sue partite durante i lavori. Una sede alternativa in cui il Parma disputerà le sue gare in attesa di poter fare ritorno in quella che sarà la sua nuova casa: accogliente, più confortevole e al passo con i tempi.

Una volta depositato il progetto definitivo, l'amministrazione comunale avrà una settimana di tempo per indire la Conferenza dei Servizi. Entro sessanta giorni bisognerà esprimere un parere favorevole. Il passaggio successivo sarà in Consiglio Comunale, in cui si prevede il rilascio del diritto di superficie, un diritto patrimoniale per il quale servirà l'approvazione appunto del Consiglio Comunale.