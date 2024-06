Primavera 2 del Parma: Nicola Corrent è il nuovo allenatore

Nicola Corrent, ex centrocampista del Verona, è il nuovo allenatore della Primavera 2 del Parma. Lo riporta il quotidiano L’Arena. Oltre ad un passato da centrocampista in serie A, B e C, è stato allenatore del settore giovanile dell’Hellas Verona. L’ultima esperienza in panchina risale al 2023, alla guida del Mantova, ruolo da cui è stato esonerato. Nel 2016 fu il vice di Fabio Pecchia alla guida dell’Hellas Verona che ottenne la promozione in A.