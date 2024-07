Primo allenamento della stagione: Parma, parte la missione 'salvezza'

Alle ore 10:00, puntuali come da programma, i gialloblu sono scesi in campo per sostenere la prima seduta della pre-season 2024/25. Senza i calciatori impegnati con le rispettive Nazionali (Man, Mihaila, Balogh, Osorio, Bonny, Circati e Bernabé), la squadra ha lavorato sul campo 2 sotto la pioggia. Una seduta che è durata quasi un’ora e trenta minuti, utile per cominciare a prendere confidenza con il lavoro in vista della prima amichevole stagionale contro il Lugano (sabato 13 luglio, ore 19:00).

Il programma dell’allenamento ha previsto attivazione generale, esercitazione atletica a campo intero, attivazione tecnica, esercitazione tecnica finalizzata al possesso palla e lavoro atletico. Le sedute di giovedì 4 e venerdì 5 luglio sono in programma alle ore 10:00, mentre sabato 6 luglio il Mutti Training Center di Collecchio sarà aperto per ricevere le nostre tifose e i nostri tifosi che vorranno assistere alla seduta (le modalità di ingresso e l’orario di inizio della seduta saranno comunicate successivamente).